Il monitor da gaming Lenovo Legion R27qe Gen 2 è in sconto del 25%: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor da gaming Lenovo Legion R27qe Gen 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 149,90€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è un monitor da gaming progettato per offrire un equilibrio tra definizione dell'immagine e fluidità, con una dotazione pensata anche per chi gioca a titoli competitivi. Il pannello IPS da 27 pollici raggiunge la risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel, offrendo uno spazio di gioco ampio e un livello di dettaglio superiore rispetto al Full HD.
Ulteriori dettagli sul monitor
Uno degli elementi principali è la frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz, abbinata a un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms. Questa combinazione permette di ottenere immagini più reattive e contribuisce a ridurre il motion blur durante le fasi di gioco caratterizzate da movimenti rapidi.
Il monitor supporta inoltre AMD FreeSync Premium, una tecnologia che contribuisce a limitare fenomeni come tearing e stuttering, migliorando la fluidità delle immagini. La compatibilità con console come PS5 e Xbox amplia le possibilità di utilizzo anche al di fuori del PC.
Per le sessioni più lunghe, il Legion R27qe Gen 2 integra tecnologie dedicate al comfort visivo, tra cui la riduzione dello sfarfallio e delle sollecitazioni per gli occhi. Completa la dotazione un supporto ergonomico completamente regolabile.