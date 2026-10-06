Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2, l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un totale di 44,90€ (2,20€ sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "box" qui sotto: Animal Crossing: New Horizons per Switch 2 si prepara a offrire un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente, con una serie di novità pensate per sfruttare al meglio le possibilità di Nintendo Switch 2. In modalità TV, la grafica arriva fino alla risoluzione 4K, mentre giocando in portatile è possibile raggiungere i 1080p, per immagini più definite in entrambe le modalità.