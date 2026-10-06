Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2, l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un totale di 44,90€ (2,20€ sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "box" qui sotto: Animal Crossing: New Horizons per Switch 2 si prepara a offrire un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente, con una serie di novità pensate per sfruttare al meglio le possibilità di Nintendo Switch 2. In modalità TV, la grafica arriva fino alla risoluzione 4K, mentre giocando in portatile è possibile raggiungere i 1080p, per immagini più definite in entrambe le modalità.
Ulteriori dettagli sul gioco
Tra le principali novità ci sono anche i nuovi comandi stile mouse, che ampliano le possibilità creative e rendono ancora più intuitiva la gestione delle attività all'interno del gioco. Un'altra aggiunta è il megafono disponibile presso la Bottega di Nook, che permette di chiamare gli amici utilizzando il microfono integrato della console, introducendo un modo originale per comunicare durante le proprie avventure.
Non manca il multiplayer, che consente di giocare insieme fino a 12 persone online oppure fino a 8 giocatori attraverso il wireless locale. In questo modo, l'esperienza può essere condivisa con un gruppo numeroso di amici, sia a distanza sia nelle vicinanze.
Animal Crossing: New Horizons supporta inoltre GameChat e la compatibilità con una telecamera USB-C, offrendo la possibilità di combinare video e chat vocale durante le sessioni multiplayer.