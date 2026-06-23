Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon per le offerte Prime

Su Amazon è disponibile Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 a 42,70 € rispetto al prezzo consigliato di 64,88 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco rilassante

Questo gioco offre una grafica migliorata fino a 4K in modalità TV (1080p in portatile), nuovi comandi e tanto altro ancora per garantirti un'esperienza ancora più godibile. Inoltre, è l'occasione perfetta per recuperare l'ultimo aggiornamento, precisamente la versione 3.0 che introduce diverse novità. Ora è anche possibile ospitare sull'isola fino a 12 giocatori online (ma devono possedere tutti la versione Switch 2) a differenza degli 8 precedenti. Infine, potrai arredare le stanze in totale comodità, sfruttando i comandi in stile mouse.

Animal Crossing: New Horizons

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.