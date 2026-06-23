Mortal Kombat: Legacy Kollection Deluxe per Switch 2 è in super sconto su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile Mortal Kombat: Legacy Kollection Deluxe Edition per Nintendo Switch 2 a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 72,88 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche le versioni per Nintendo Switch: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I classici della saga picchiaduro

Si tratta di una raccolta che include i primi capitoli dell'iconica serie di picchiaduro, quindi è decisamente imperdibile. Inoltre, è presente un documentario interattivo con contenuti approfonditi dietro le quinte che raccontano la storia della saga, tra interviste esclusive e altro ancora. Specifichiamo che questa versione include solo i giochi essenziali, quindi alcuni sono esclusi. Ecco un pratico elenco di tutti i titoli:

Mortal Kombat - 1992 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear)

Mortal Kombat II - 1993 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X)

Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, SNES, Genesis)

Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, WaveNet Arcade, SNES)

Mortal Kombat Trilogy - 1996 (PlayStation)

Mortal Kombat 4 - 1997 (Arcade)

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero - 1997 (PlayStation)

Mortal Kombat Special Forces - 2000 (PlayStation)

Mortal Kombat Advance - 2001 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat: Tournament Edition - 2003 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.