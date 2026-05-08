Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon, (ri)vivi le origini della serie in questa speciale edizione

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo il prezzo di Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2, lo sconto attivo è del 32% e il costo finale è di 40,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Mortal Kombat: Legacy Kollection celebra la storia di una delle serie di picchiaduro più iconiche di sempre, riunendo in un'unica raccolta numerosi capitoli classici che hanno segnato l'epoca arcade e le console degli anni Novanta.

La collezione permette ai giocatori di rivivere le origini della saga attraverso le celebri versioni arcade originali, accompagnate dagli storici adattamenti pubblicati su Super NES e Sega Genesis.