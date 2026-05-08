0

Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon, (ri)vivi le origini della serie in questa speciale edizione

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il costo di Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/05/2026
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection
News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo il prezzo di Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2, lo sconto attivo è del 32% e il costo finale è di 40,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Mortal Kombat: Legacy Kollection celebra la storia di una delle serie di picchiaduro più iconiche di sempre, riunendo in un'unica raccolta numerosi capitoli classici che hanno segnato l'epoca arcade e le console degli anni Novanta.

La collezione permette ai giocatori di rivivere le origini della saga attraverso le celebri versioni arcade originali, accompagnate dagli storici adattamenti pubblicati su Super NES e Sega Genesis.

Ulteriori dettagli sulla collezione

Oltre ai capitoli più conosciuti, la raccolta include anche edizioni rare e particolarmente amate dai fan, arrivate in passato su piattaforme come Game Boy, Game Gear, Sega 32X e Game Boy Advance. L'obiettivo è offrire un archivio completo dedicato all'evoluzione della serie Mortal Kombat.

Ss D0B3Cb5E536C8374D30E215C66Cc43F2B320D2731920X1080

Uno degli elementi più interessanti della collection è il documentario interattivo che approfondisce la nascita del franchise. Attraverso interviste esclusive, sviluppatori storici come Ed Boon, John Tobias, Dan Forden e John Vogel raccontano retroscena e curiosità legate alla creazione della saga.

Non manca il supporto al multiplayer online con rollback netcode, pensato per garantire combattimenti fluidi e precisi anche tra giocatori lontani

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon, (ri)vivi le origini della serie in questa speciale edizione