Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon, (ri)vivi le origini della serie in questa speciale edizione

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo il prezzo di Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2, lo sconto attivo è del 32% e il costo finale è di 40,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Mortal Kombat: Legacy Kollection celebra la storia di una delle serie di picchiaduro più iconiche di sempre, riunendo in un'unica raccolta numerosi capitoli classici che hanno segnato l'epoca arcade e le console degli anni Novanta.
La collezione permette ai giocatori di rivivere le origini della saga attraverso le celebri versioni arcade originali, accompagnate dagli storici adattamenti pubblicati su Super NES e Sega Genesis.
Ulteriori dettagli sulla collezione
Oltre ai capitoli più conosciuti, la raccolta include anche edizioni rare e particolarmente amate dai fan, arrivate in passato su piattaforme come Game Boy, Game Gear, Sega 32X e Game Boy Advance. L'obiettivo è offrire un archivio completo dedicato all'evoluzione della serie Mortal Kombat.
Uno degli elementi più interessanti della collection è il documentario interattivo che approfondisce la nascita del franchise. Attraverso interviste esclusive, sviluppatori storici come Ed Boon, John Tobias, Dan Forden e John Vogel raccontano retroscena e curiosità legate alla creazione della saga.
Non manca il supporto al multiplayer online con rollback netcode, pensato per garantire combattimenti fluidi e precisi anche tra giocatori lontani
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