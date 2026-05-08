WhatsApp continua il redesign Liquid Glass e prepara una serie di nuove interfacce traslucide per reazioni e messaggi

WhatsApp continua a lavorare sul rinnovamento grafico della propria applicazione iOS introducendo nuovi elementi ispirati al design Liquid Glass, un linguaggio visivo caratterizzato da superfici traslucide, effetti di trasparenza e integrazione dinamica con lo sfondo dell'interfaccia.
Dopo i primi cambiamenti individuati nella barra delle chat e nella navigazione dell'app, le ultime versioni beta per iPhone mostrano che il progetto si sta espandendo anche alle reazioni dei messaggi e ai menu contestuali delle conversazioni.
Le novità sono state individuate nella beta WhatsApp per iOS 26.18.10.70 distribuita tramite TestFlight. L'obiettivo del progetto sarebbe quello di rendere l'intera esperienza visiva dell'app più uniforme e coerente con il nuovo stile grafico adottato progressivamente da Meta.
WhatsApp al lavoro per avere un'app completamente Liquid Glass
Attualmente alcune sezioni dell'interfaccia risultano ancora visivamente differenti rispetto agli elementi già aggiornati con il design Liquid Glass. In particolare, il pannello dedicato alle reazioni emoji ai messaggi mantiene un aspetto più opaco e tradizionale, mentre i menu contestuali interni alle chat utilizzano effetti di trasparenza limitati.
Per correggere queste differenze, WhatsApp starebbe sviluppando una nuova versione della barra delle reazioni caratterizzata da superfici più leggere e traslucide, in grado di riflettere e fondersi meglio con lo sfondo della conversazione.
Anche il pulsante dedicato alle emoji aggiuntive, utilizzato per accedere a reazioni non incluse tra quelle predefinite, verrebbe aggiornato seguendo lo stesso stile grafico.
Ulteriori dettagli sulle modifiche in atto per WhatsApp
Le modifiche coinvolgeranno inoltre il menu contestuale che compare quando si seleziona un messaggio all'interno della chat. In futuro questo pannello dovrebbe mostrare livelli di trasparenza più accentuati e una maggiore integrazione visiva con l'interfaccia circostante, abbandonando l'attuale sfondo uniforme.
Secondo quanto emerso, WhatsApp starebbe ancora perfezionando alcuni dettagli dell'esperienza Liquid Glass. L'azienda sembrerebbe, dunque, intenzionata a completare l'aggiornamento di tutti questi elementi prima di procedere con una distribuzione più ampia del nuovo stile grafico
Il redesign Liquid Glass non si limiterà però soltanto alle reazioni e ai menu. In precedenza erano già emerse informazioni relative all'aggiornamento dell'intera schermata delle conversazioni e del player dedicato ai messaggi vocali esterni alle chat.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.