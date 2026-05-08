WhatsApp continua il redesign Liquid Glass e prepara una serie di nuove interfacce traslucide per reazioni e messaggi

WhatsApp continua a lavorare sul rinnovamento grafico della propria applicazione iOS introducendo nuovi elementi ispirati al design Liquid Glass, un linguaggio visivo caratterizzato da superfici traslucide, effetti di trasparenza e integrazione dinamica con lo sfondo dell'interfaccia.

Dopo i primi cambiamenti individuati nella barra delle chat e nella navigazione dell'app, le ultime versioni beta per iPhone mostrano che il progetto si sta espandendo anche alle reazioni dei messaggi e ai menu contestuali delle conversazioni.

Le novità sono state individuate nella beta WhatsApp per iOS 26.18.10.70 distribuita tramite TestFlight. L'obiettivo del progetto sarebbe quello di rendere l'intera esperienza visiva dell'app più uniforme e coerente con il nuovo stile grafico adottato progressivamente da Meta.