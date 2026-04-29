Mortal Kombat: Legacy Kollection riceve un grosso update con "Krossplay", nuove modalità e altro

Il publisher Atari e il team Digital Eclipse hanno aggiornato in queste ore la raccolta Mortal Kombat: Legacy Kollection con un grosso update che introduce nuove modalità, il "Krossplay", definizione specifica che ovviamente si riferisce all'introduzione del multiplayer cross-platform, e varie altre novità.
Come riferito da Digital Eclipse, il Krossplay consente a giocatori su piattaforme PlayStation, Xbox, Nintendo e PC di giocare in multiplayer insieme in Quick Play e Online Arcade, cosa che dovrebbe rendere ancora più semplice il fatto di trovare avversari e match aperti, grazie anche al sistema Room Code già presente nella raccolta.
L'aggiornamento introduce anche nuove modalità di gioco e diversi aggiornamenti tecnici molto interessanti, che rendono questo un update particolarmente importante per la raccolta dedicata a Mortal Kombat.
Nuove opzioni e aggiornamenti tecnici
In particolare, l'update consente, per la prima volta, di prendere parte a scontri due contro due, con un sistema di match tag-team che arriva per la prima volta in Ultimate Mortal Kombat 3 (Arcade), Ultimate Mortal Kombat 3 (SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) e Mortal Kombat 4 (Arcade).
Tra i miglioramenti tecnici più interessanti introdotti da questo aggiornamento, oltre a numerose correzioni di bug e imperfezioni varie, c'è l'introduzione del Variable Refresh Rate (VRR), come opzione disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 e PC.
Annunciato con un trailer allo State of Play di giugno 2025, Mortal Kombat: Legacy Kollection è una raccolta contenente 11 titoli della celebre serie di picchiaduro, ovvero i seguenti:
- Mortal Kombat - 1992 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear)
- Mortal Kombat II - 1993 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X)
- Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, SNES, Genesis)
- Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, WaveNet Arcade, SNES)
- Mortal Kombat Trilogy - 1996 (PlayStation)
- Mortal Kombat 4 - 1997 (Arcade)
- Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero - 1997 (PlayStation)
- Mortal Kombat Special Forces - 2000 (PlayStation)
- Mortal Kombat Advance - 2001 (Game Boy Advance)
- Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002 (Game Boy Advance)
- Mortal Kombat: Tournament Edition - 2003 (Game Boy Advance)
Si tratta insomma di una collezione decisamente completa dei Mortal Kombat classici, serie che sta ricevendo un ulteriore rilancio anche al cinema con il film di Mortal Kombat 2.