Mortal Kombat: Legacy Kollection riceve un grosso update con "Krossplay", nuove modalità e altro

Il publisher Atari e il team Digital Eclipse hanno aggiornato in queste ore la raccolta Mortal Kombat: Legacy Kollection con un grosso update che introduce nuove modalità, il "Krossplay", definizione specifica che ovviamente si riferisce all'introduzione del multiplayer cross-platform, e varie altre novità.

Come riferito da Digital Eclipse, il Krossplay consente a giocatori su piattaforme PlayStation, Xbox, Nintendo e PC di giocare in multiplayer insieme in Quick Play e Online Arcade, cosa che dovrebbe rendere ancora più semplice il fatto di trovare avversari e match aperti, grazie anche al sistema Room Code già presente nella raccolta.

L'aggiornamento introduce anche nuove modalità di gioco e diversi aggiornamenti tecnici molto interessanti, che rendono questo un update particolarmente importante per la raccolta dedicata a Mortal Kombat.