Final Fantasy 7 Remake Parte 3 procede bene, il director si prepara all'annuncio sull'uscita

Il director di Final Fantasy 7 Remake Parte 3, Naoki Hamaguchi, è tornato a parlare ancora una volta dello stato dei lavori sul terzo capitolo della trilogia remake, sostenendo che lo sviluppo procede molto bene e velocemente, mentre si prepara a un annuncio ufficiale con presentazione e forse data di uscita.

Proprio nelle ore scorse è stata pubblicata una demo che consente di provare l'inizio di Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, mentre l'uscita del gioco è prevista per il 3 giugno, ma intanto in Square Enix continuano a pieno regime i lavori sulla Parte 3 che dovrebbe finalmente concludere l'operazione di Remake.

Non è certo la prima volta che se ne parla, anche perché questo sembra essere uno dei progetti di maggior rilievo all'interno del publisher, che sta tenendo occupata un'ampia parte di sviluppatori: già nelle settimane scorse erano emerse curiosità e indizi sull'uscita dal director, con una presentazione ufficiale che sembra ormai davvero vicina.