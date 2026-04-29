Final Fantasy 7 Remake Parte 3 procede bene, il director si prepara all'annuncio sull'uscita

Il director di Final Fantasy 7 Remake Parte 3, Naoki Hamaguchi, è tornato a parlare ancora una volta dello stato dei lavori sul terzo capitolo della trilogia remake, sostenendo che lo sviluppo procede molto bene e velocemente, mentre si prepara a un annuncio ufficiale con presentazione e forse data di uscita.
Proprio nelle ore scorse è stata pubblicata una demo che consente di provare l'inizio di Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, mentre l'uscita del gioco è prevista per il 3 giugno, ma intanto in Square Enix continuano a pieno regime i lavori sulla Parte 3 che dovrebbe finalmente concludere l'operazione di Remake.
Non è certo la prima volta che se ne parla, anche perché questo sembra essere uno dei progetti di maggior rilievo all'interno del publisher, che sta tenendo occupata un'ampia parte di sviluppatori: già nelle settimane scorse erano emerse curiosità e indizi sull'uscita dal director, con una presentazione ufficiale che sembra ormai davvero vicina.
Ultimi sforzi
"Quello che posso dire è che lo sviluppo procede secondo i tempi previsti", ha affermato Hamaguchi in un'intervista pubblicata da Comicbook, "Crediamo che diventerà un titolo che potremo presentare con fiducia come coronamento della trilogia".
"Sappiamo che molti fan lo attendono con impazienza e i preparativi per l'annuncio procedono senza intoppi. Vi preghiamo di pazientare ancora un po'", ha inoltre aggiunto, come da tradizione.
Lo sviluppo su Final Fantasy 7 Remake Parte 3 si trova in effetti nella fase finale ormai da qualche tempo, dunque non dovrebbe mancare molto alla conclusione effettiva dei lavori e all'annuncio della data di uscita, con la terza parte che dovrebbe arrivare contemporaneamente su tutte le piattaforme, forse nel 2027.