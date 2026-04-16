Recupera il celebre picchiaduro: Mortal Kombat Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 è al minimo su Amazon

Se non hai ancora recuperato i titoli della serie Mortal Kombat, su Amazon trovi la versione Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 a 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare 10 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.