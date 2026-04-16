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Recupera il celebre picchiaduro: Mortal Kombat Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 è al minimo su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Mortal Kombat: Legacy Kollection per Nintendo Switch 2. Questa collezione include tutti i classici della saga.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/04/2026
Mortal Kombat Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection
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Se non hai ancora recuperato i titoli della serie Mortal Kombat, su Amazon trovi la versione Legacy Kollection per Nintendo Switch 2 a 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare 10 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una collezione per gli amanti dei picchiaduro

Come ti abbiamo anticipato, si tratta di una raccolta che include i primi capitoli della celebre serie di picchiaduro a incontri, quindi sono grandi classici che dovresti assolutamente recuperare, se ami il genere.

Ecco un pratico elenco di tutti i titoli inclusi:

  • Mortal Kombat - 1992 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear)
  • Mortal Kombat II - 1993 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X)
  • Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, SNES, Genesis)
  • Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, WaveNet Arcade, SNES)
  • Mortal Kombat Trilogy - 1996 (PlayStation)
  • Mortal Kombat 4 - 1997 (Arcade)
  • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero - 1997 (PlayStation)
  • Mortal Kombat Special Forces - 2000 (PlayStation)
  • Mortal Kombat Advance - 2001 (Game Boy Advance)
  • Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002 (Game Boy Advance)
  • Mortal Kombat: Tournament Edition - 2003 (Game Boy Advance)
Mortal Kombat 2 apre le prevendite con un nuovo trailer Mortal Kombat 2 apre le prevendite con un nuovo trailer

Inoltre, è presente un documentario interattivo con contenuti approfonditi dietro le quinte che raccontano la storia della saga, tra interviste esclusive e altro ancora. Tuttavia, questa versione include solo i giochi essenziali, quindi alcuni sono esclusi.

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