PS6 potrebbe essere retrocompatibile con PS4 e PS5

Secondo un recente leak diffuso dallo YouTuber Moore's Law Is Dead, la PlayStation 6 e la sua controparte portatile, la cosiddetta "PS6 Handheld", garantiranno una retrocompatibilità completa con le due generazioni precedenti. Questo significa che, fin dal giorno del lancio, i giocatori avranno accesso a una libreria sconfinata composta da migliaia di titoli per PS4 e PS5 .

Il ruolo di AMD

L'indiscrezione proviene da una vecchia slide di una presentazione interna di AMD, partner di Sony per la fornitura di chip. Il documento non si limita a confermare la retrocompatibilità, ma delinea un quadro tecnico estremamente dettagliato. La nuova generazione sarà spinta dall'architettura RDNA 5 di AMD, che avrà delle risorse dedicate a far girare i vecchi giochi, preservando persino il supporto al Ray Tracing per i titoli PS5 che ne fanno uso.[embed yt=2nxud1g7N9Y ]La slide rivela anche altre caratteristiche di spicco della futura ammiraglia Sony. A livello di piattaforma verrà integrata un'Intelligenza Artificiale dedicata all'upscaling (Super Resolution), insieme a un'ottimizzazione degli spazi sul silicio per massimizzare l'efficienza. Un occhio di riguardo è rivolto anche ai consumi: la documentazione cita un sistema a bassissimo consumo per la riproduzione multimediale (fondamentale per preservare la batteria della console portatile) e una specifica configurazione "Low Power" pensata appositamente per rispettare le rigide normative dell'Unione Europea sull'efficienza energetica.

Un dettaglio importante riportato da Moore's Law Is Dead riguarda la natura della versione portatile. Non si tratterà di un accessorio o di un prodotto separato (come PlayStation Portal), ma di una vera e propria PS6 a tutti gli effetti.

A sorprendere maggiormente, però, sono le stime sui costi di produzione della componente grafica della portatile, nome in codice "Canis". Secondo lo YouTuber, l'APU costerà a Sony appena 46,8 dollari per unità, quasi la metà rispetto agli 81,5 dollari necessari oggi per produrre il chip dell'attuale PS5. Nonostante l'economicità, si prevede che le prestazioni di "Canis" possano addirittura superare quelle della PlayStation 5 base.