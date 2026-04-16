I Grandi Antichi hanno annunciato che Cthulhu: The Cosmic Abyss è disponibile da oggi

L'editore NACON, ancora attivo nonostante le difficoltà , e lo studio di sviluppo Big Bad Wolf hanno annunciato che Cthulhu: The Cosmic Abyss è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC . Stiamo parlando di un'avventura narrativa dalle tinte horror-psicologiche che promette di trascinare i giocatori letteralmente negli abissi della follia.

La storia è ambientata nel 2053, in un mondo ormai allo stremo, flagellato da disastri ambientali e a corto di risorse naturali, dove le grandi corporazioni industriali sono costrette a setacciare i fondali oceanici in cerca di materie prime. I giocatori vestiranno i panni di Noah, un investigatore specializzato nell'occulto, inviato nel mezzo dell'Oceano Pacifico per fare luce sulla misteriosa scomparsa di un gruppo di minatori all'interno di una stazione sottomarina.

Per affrontare gli orrori nascosti negli abissi, Noah non sarà solo: al suo fianco ci sarà KEY, un'intelligenza artificiale personale che fungerà da vera e propria "ancora di salvezza" psicologica, aiutandolo a preservare la sua lucidità mentale.

L'indagine spingerà il protagonista fin dove l'umanità non avrebbe mai dovuto spingersi, aprendo le porte della leggendaria città sommersa di R'lyeh. Ricreata per la prima volta in un videogioco in tutta la sua folle, ciclopica e disturbante architettura, la prigione del Grande Antico metterà a dura prova la sanità mentale dei giocatori. Esplorando i suoi labirinti, Noah si imbatterà in creature provenienti dall'immaginario di Lovecraft, come i terrificanti Shoggoth. L'atmosfera viene arricchita dai brani di Nicolas Garcia e dalle note della celebre violoncellista Tina Guo.

Il fulcro del gameplay risiede nell'investigazione. Attraverso gli strumenti gestiti da KEY, Noah dovrà esaminare tracce e manufatti. L'analisi degli oggetti sbloccherà specifiche frequenze per un sofisticato Sonar, vitale per orientarsi nel buio e rivelare percorsi e indizi invisibili a occhio nudo. Tutte le scoperte verranno archiviate nel "Vault", un database indispensabile per formulare deduzioni e risolvere i complessi enigmi del gioco. Nel corso dell'avventura si potranno inoltre trovare fragili artefatti alieni in grado di potenziare l'attrezzatura, ma che potranno essere distrutti a seconda delle scelte fatte.

La vera sfida, però, sarà sopravvivere alla costante influenza psichica di Cthulhu. L'utilizzo degli strumenti di analisi consuma Energia, ricaricabile solo tramite specifiche risorse organiche; se l'Energia si esaurisce durante un'indagine, l'indicatore di Corruzione di Noah aumenterà inesorabilmente.

In Cthulhu: The Cosmic Abyss, ogni decisione ha un peso. Molti capitoli offriranno approcci e risoluzioni alternative, che determineranno quanto la mente del protagonista verrà soggiogata dall'orrore cosmico. La gestione di questa Corruzione sarà la chiave di volta dell'intera esperienza, capace di alterare profondamente non solo il corso delle indagini, ma anche il finale stesso della storia.