A pochi giorni ormai dall'uscita del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S, fissata al prossimo 16 aprile, il gameplay di Cthulhu: The Cosmic Abyss è stato presentato in video da Big Bad Wolf, che ha illustrato le meccaniche investigative in prima persona del suo titolo.

Fortemente ispirato all'immaginario di H.P. Lovecraft, Cthulhu: The Cosmic Abyss segue le vicende di Noah, un agente di Ancile che viene mandato nelle profondità dell'oceano per indagare sulla misteriosa scomparsa dell'equipaggio di una stazione sottomarina.

La ricerca porta l'uomo e la sua assistente IA, KEY, a imbattersi nella leggendaria città sommersa di R'lyeh, il luogo dove si narra sia imprigionato il potentissimo dio Cthulhu, e che trasuda follia ed energia negativa: influenze in grado di condurre chiunque alla follia.

Il gameplay del gioco ruota attorno all'analisi degli indizi, elemento centrale dell'esperienza: avremo modo di esaminare e manipolare oggetti per determinarne la composizione, sbloccando nuove frequenze per il sonar e individuando elementi simili nell'ambiente.

Dovremo però gestire con attenzione l'energia a nostra disposizione per effettuare le analisi: abusare di questo strumento porterà a un aumento della corruzione mentale, spingendoci progressivamente la nostra coscienza verso l'abisso.