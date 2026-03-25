La Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7 è stata presentata con un trailer

Treyarch e Activision hanno pubblicato il trailer della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7, un filmato cinematografico che ci introduce alla trama della nuova stagione e segna l'esordio di un nuovo personaggio, Javelin.

Dopo essersi lanciato in territorio nemico, l'Operatore si introduce in un avamposto della Gilda con l'obiettivo di accedere al centro operativo e attivare il C-Link, eliminando un gran numero di nemici nell'ambito di una serie di scontri a fuoco e corpo a corpo molto spettacolari.

Alla fine, tuttavia, irrompono sul campo due robot dotati di armamenti pesanti, accompagnati dalla letale Victoria Atwood, e Javelin non può fare altro che arrendersi. La missione è stata un fallimento? In realtà no, perché essere catturato rientrava appunto nei piani del nuovo agente JSOC.

Gli istanti finali del trailer rivelano la data di uscita della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7, che avrà inizio il 2 aprile