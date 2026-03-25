La Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7 è stata presentata con un trailer

Treyarch e Activision hanno pubblicato il trailer della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7, un filmato cinematografico che ci introduce alla trama della nuova stagione e segna l'esordio di un nuovo personaggio, Javelin.
Dopo essersi lanciato in territorio nemico, l'Operatore si introduce in un avamposto della Gilda con l'obiettivo di accedere al centro operativo e attivare il C-Link, eliminando un gran numero di nemici nell'ambito di una serie di scontri a fuoco e corpo a corpo molto spettacolari.
Alla fine, tuttavia, irrompono sul campo due robot dotati di armamenti pesanti, accompagnati dalla letale Victoria Atwood, e Javelin non può fare altro che arrendersi. La missione è stata un fallimento? In realtà no, perché essere catturato rientrava appunto nei piani del nuovo agente JSOC.
Gli istanti finali del trailer rivelano la data di uscita della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 7, che avrà inizio il 2 aprile
Cosa possiamo aspettarci?
A pochi giorni dal debutto della modalità Black Ops Royale di Call of Duty: Warzone, la presentazione della Stagione 3 di Black Ops 7 non è stata ancora accompagnata dai dettagli ufficiali, al di là ovviamente del reveal di Javelin.
Oltre al nuovo personaggio verranno certamente introdotte armi extra e mappe inedite per quanto concerne il multiplayer online, che punta dunque a diventare ancora più ricco e interessante di quanto già non sia.
Vedremo l'arrivo di nuovi contenuti anche per la modalità Zombie, cosa che gli sviluppatori hanno in effetti già confermato, mantenendo anche stavolta l'impostazione dell'aggiornamento Reloaded di metà stagione per completare il pacchetto.