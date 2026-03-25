Il monitor da gaming ACER Nitro è in promozione su Amazon: 27", FullHD e refresh rate fino a 180Hz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor da gaming ACER Nitro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 119,90€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Dotato di un pannello da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), offre immagini nitide e dettagliate, perfette per sessioni di gaming prolungate. Uno degli elementi distintivi è il design curvo con raggio 1500R, pensato per avvolgere il campo visivo dell'utente e migliorare il coinvolgimento durante il gioco. La superficie opaca riduce i riflessi, garantendo una visione più confortevole anche in ambienti luminosi.
Ulteriori dettagli sul monitor
Dal punto di vista delle prestazioni, il monitor si distingue per una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di appena 1 millisecondo. Questa combinazione assicura movimenti estremamente fluidi e reattivi, fondamentali nei titoli competitivi dove ogni frazione di secondo può fare la differenza.
Il rapporto di contrasto di 3000:1 contribuisce a rendere i colori più profondi e le scene più realistiche, mentre la luminosità garantisce una buona visibilità in diverse condizioni d'uso. Sul fronte della connettività, sono presenti porte DisplayPort e HDMI, per una compatibilità ampia con PC e console. Con un consumo energetico contenuto di 21 watt, questo monitor rappresenta un'ottima scelta per performance ed efficienza.