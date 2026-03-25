Il monitor da gaming ACER Nitro è in promozione su Amazon: 27", FullHD e refresh rate fino a 180Hz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor da gaming ACER Nitro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 119,90€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Dotato di un pannello da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), offre immagini nitide e dettagliate, perfette per sessioni di gaming prolungate. Uno degli elementi distintivi è il design curvo con raggio 1500R, pensato per avvolgere il campo visivo dell'utente e migliorare il coinvolgimento durante il gioco. La superficie opaca riduce i riflessi, garantendo una visione più confortevole anche in ambienti luminosi.