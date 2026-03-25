Samsung Galaxy A57 5G e A37 5G ufficiali: IA, design sottile e 6 anni di aggiornamenti

Il Galaxy A57 5G rappresenta il modello più avanzato della serie, con uno spessore di 6,9 millimetri e una costruzione che combina alluminio e vetro rinforzato. Il design punta su linee pulite e su un modulo fotografico integrato nella scocca. Il Galaxy A37 5G riprende un'impostazione simile, introducendo anche materiali a ridotto impatto ambientale e mantenendo una struttura certificata IP68 contro acqua e polvere.

Caratteristiche tecniche dei nuovi Galaxy Serie A

Sul fronte software, entrambi i dispositivi adottano Android 16 con interfaccia One UI 8.5. L'integrazione dell'IA coinvolge diverse funzioni, dalla gestione delle impostazioni tramite linguaggio naturale fino all'interazione tra applicazioni. L'ecosistema include Bixby e Google Gemini, utilizzati rispettivamente per operazioni di sistema e attività più complesse tra app.

Galaxy A37 5G e Galaxy A57 5G

Tra le funzionalità introdotte spicca la trascrizione automatica nell'app registratore, che consente di convertire e tradurre contenuti vocali. Sono presenti anche strumenti per l'analisi del contenuto a schermo e suggerimenti contestuali, oltre a un'integrazione più profonda con l'ecosistema SmartThings per il controllo dei dispositivi connessi.

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 megapixel per entrambi i modelli, affiancato da ottiche ultra-grandangolari e macro. Le funzioni software migliorano la resa in condizioni di scarsa illuminazione e ottimizzano automaticamente le scene. Il Galaxy A57 5G introduce ulteriori strumenti per la gestione dell'HDR e per la riduzione del rumore, mentre il Galaxy A37 5G punta su modalità ritratto più precise.

Il blocco fotocamere del Samsung Galaxy A57

Dal punto di vista hardware, il Galaxy A57 5G integra un processore Exynos 1680, mentre il Galaxy A37 5G utilizza un Exynos 1480. Entrambi sono progettati per garantire fluidità nel multitasking e nelle attività quotidiane. La batteria da 5.000 mAh promette fino a due giorni di autonomia, con ricarica rapida in grado di raggiungere circa il 60% in mezz'ora.

Il blocco fotocamere del Samsung A37

I display da 6,7 pollici utilizzano tecnologia AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità elevata, migliorando la leggibilità anche in ambienti molto illuminati. Le cornici ridotte contribuiscono a un'esperienza visiva più immersiva.

Alcune delle colorazioni dei nuovi Samsung Serie A

Sul fronte della sicurezza, i dispositivi integrano Samsung Knox e Knox Vault, con protezione hardware per dati sensibili e credenziali. Samsung prevede inoltre fino a sei generazioni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza, un elemento sempre più rilevante nella scelta di uno smartphone.

Tabella delle differenze tra A36 e A37

I nuovi modelli saranno disponibili in Italia dal 10 aprile 2026. Il prezzo di Galaxy A57 5G parte da 549,90 euro, mentre il Galaxy A37 5G da 449,90 euro.