Reforged Studios ha acquisito Headup Games, l'editore di Super Meat Boy 3D

Reforged Studios ha acquisito Headup Games , editore di titoli medio piccoli, tra i quali Super Meat Boy 3D , Industria e Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit , per citarne alcuni. I dettagli economici dell'operazione non sono stati resi pubblici, ma è già stato chiarito che non ci saranno licenziamenti e che il team di Headup resterà invariato.

I dettagli dell'accordo

Secondo Reforged, l'acquisizione rappresenta "una tappa strategica significativa" nel percorso di costruzione di una propria piattaforma di publishing, con l'obiettivo di rafforzare il supporto agli studi indipendenti. Entrando nel gruppo, Headup potrà contare su una rete più ampia sia sul fronte dello sviluppo, sia su quello della distribuzione.

Dal punto di vista organizzativo, il fondatore Dieter Schoeller continuerà a guidare le operazioni di Headup e assumerà anche il ruolo di Chief Publishing Officer di Reforged, riportando direttamente ai fondatori della società.

"Headup ha costruito uno dei cataloghi più rispettati e curati nel publishing indipendente", ha dichiarato il CEO di Reforged, Peter van der Watt. "La loro reputazione si basa su un costante supporto agli sviluppatori e su una chiara visione editoriale. Integrare queste competenze in Reforged rafforza concretamente la nostra piattaforma e accelera la nostra strategia di crescita a lungo termine".

Il dirigente ha inoltre sottolineato come "questa acquisizione non riguardi una semplice logica di consolidamento, ma la costruzione di una casa solida per ambiziosi creatori indipendenti".

Sulla stessa linea Dieter Schoeller, che ha evidenziato la valutazione qualitativa dell'accordo: "Non si trattava di crescere a tutti i costi, ma di trovare le persone giuste. Reforged è composta da persone che comprendono davvero i videogiochi, e questa sintonia ci permette di crescere senza perdere ciò che rende speciale Headup".