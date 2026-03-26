Super Meat Boy 3D ha una data di uscita e un nuovo, buffo trailer

La data di uscita ufficiale di Super Meat Boy è stata annunciata nel corso dell'Xbox Partners Preview, con un nuovo, buffo trailer live action che porta sullo schermo la potenziale frustrazione legata al grado di sfida del gioco.

Esattamente come anticipato per errore alcuni giorni fa dal Nintendo eShop, il gioco sarà disponibile a partire dal 31 marzo nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S (via Game Pass) e Nintendo Switch 2, segnando il ritorno dell'iconica serie.

La grande novità di Super Meat Boy 3D è ovviamente il passaggio alle tre dimensioni, che comporterà tutta una serie di sfide e complicazioni capaci di rendere il gameplay ancora più brutale e hardcore, che ci vedrà inanellare morti dopo morti.

Il concept resta quello che i fan conoscono bene: si impersona Meat Boy, un cubo di carne animato, impegnato a salvare la sua fidanzata Bandage Girl dalle grinfie di un improbabile villain, un feto in barattolo in smoking.