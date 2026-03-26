Alien Deathstorm è il nuovo sparatutto survival di Rebellion, annunciato in trailer per Xbox Game Pass

Dopo averci portato nella Seconda Guerra Mondiale con Sniper Elite e nella bizzarra campagna inglese post-atomica di Atomfall , Rebellion in questo caso cambia nettamente registro e ci trasporta in un'ambientazione fantascientifica, su un pianeta alieno tra le rovine di una colonia umana, dove imperversano creature terrificanti.

Tra le novità assolute emerse dall'Xbox Partner Showcase di oggi c'è stato anche Alien Deathstorm , un nuovo sparatutto con elementi survival da parte di Rebellion, annunciato con un trailer e in arrivo su Xbox, PS5 e PC, anche direttamente su Game Pass al lancio .

Un'esperienza viscerale

Alien Deathstorm è un'esperienza horror d'azione in prima persona cruda e viscerale, in cui la sopravvivenza, di secondo in secondo, dipende dalla capacità di reagire a una minaccia mostruosa e mutevole in una colonia extraterrestre devastata dalle tempeste.

Nel gioco abbiamo a che fare con pericoli incessanti, azione frenetica ed esplorazioni da brivido, mentre si lotta per sopravvivere agli orrori sinistri che ci circondano in questa inquietante ambientazione extraterrestre.

Riprendendo il più classico stile dell'horror sci-fi, il protagonista è un "Combat Engineer" inviato su una remota colonia extraterrestre per scoprire cosa sia accaduto sul pianeta, dopo che tutte le comunicazioni si sono interrotte da tempo.

Il motivo di questo silenzio radio ha a che fare con delle aberrazioni aliene terrificanti, con cui dovremo avere a che fare mentre cerchiamo di sopravvivere all'inferno calato su questo lontano pianeta.

Non c'è ancora una data di uscita ma Alien Deathstorm è previsto al momento per il 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e verrà lanciato direttamente all'interno di Game Pass.