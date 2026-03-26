Wuthering Waves è in arrivo anche su Xbox Series X|S, ecco quando

Wuthering Waves è in arrivo anche su Xbox Series X|S: l'action RPG free-to-play a base open world di Kuro Games farà il proprio debutto sulla piattaforma Microsoft a luglio, sebbene al momento non sia ancora stata annunciata una data ufficiale.
Dotato del supporto a Xbox Cloud Gaming e Xbox Play Anywhere, il gioco ha esordito nel 2024 su PC, PS5 e dispositivi mobile, ricevendo in questi mesi diversi aggiornamenti che ne hanno arricchito la struttura e rifinito le meccaniche.
A tal proposito, uno degli elementi più apprezzati di Wuthering Waves è il suo sistema di combattimento, che per molti versi richiama la spettacolarità di Devil May Cry fra combinazioni devastanti e schivate, aggiungendo all'impianto alcune feature inedite.
Ci riferiamo agli Echo, cioè "i mostri di cui abbiamo assorbito l'essenza e che possiamo richiamare alla bisogna come se fossero dei Pokémon, andando così ad arricchire il nostro repertorio" e limitare un po' la sensazione di ripetitività tipica di questo genere di produzioni.
Un successo già consolidato
Capace di totalizzare oltre 30 milioni di download al debutto, Wuthering Waves può già contare su di un bacino d'utenza estremamente ampio, e l'arrivo su Xbox non farà che consolidare il suo grande successo.
Naturalmente sarà interessante cimentarsi nuovamente con il gioco in concomitanza con l'uscita su Xbox Series X|S, così da verificare se determinati aspetti dell'esperienza siano stati migliorati oppure no, vedi ad esempio lo stile derivativo e la trama poco coinvolgente.