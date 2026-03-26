Wuthering Waves è in arrivo anche su Xbox Series X|S, ecco quando

Wuthering Waves è in arrivo anche su Xbox Series X|S: l'action RPG free-to-play a base open world di Kuro Games farà il proprio debutto sulla piattaforma Microsoft a luglio, sebbene al momento non sia ancora stata annunciata una data ufficiale.

Dotato del supporto a Xbox Cloud Gaming e Xbox Play Anywhere, il gioco ha esordito nel 2024 su PC, PS5 e dispositivi mobile, ricevendo in questi mesi diversi aggiornamenti che ne hanno arricchito la struttura e rifinito le meccaniche.

A tal proposito, uno degli elementi più apprezzati di Wuthering Waves è il suo sistema di combattimento, che per molti versi richiama la spettacolarità di Devil May Cry fra combinazioni devastanti e schivate, aggiungendo all'impianto alcune feature inedite.

Ci riferiamo agli Echo, cioè "i mostri di cui abbiamo assorbito l'essenza e che possiamo richiamare alla bisogna come se fossero dei Pokémon, andando così ad arricchire il nostro repertorio" e limitare un po' la sensazione di ripetitività tipica di questo genere di produzioni.