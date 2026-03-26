Gift Card PlayStation in sconto su Instant Gaming: ecco tutti i tagli disponibili

Le Gift Card PlayStation sono attualmente disponibili in sconto su Instant Gaming e in diversi tagli. Queste ricariche ti permetteranno di ottenere credito per PlayStation e acquistare i tuoi videogiochi preferiti. Specifichiamo che il prezzo indicato è quello definitivo , dato che su queste ricariche non viene applicata l'IVA. Inoltre, precisiamo che le offerte sono valide unicamente per gli account italiani del PS Store. Vediamo quindi tutte le opzioni disponibili.

Come funzionano le ricariche

Acquistando la Gift Card, otterrai un codice che dovrai inserire nel tuo account PS Store. Basterà copiare il codice ricevuto attraverso la funzione del Riscatto Codici del tuo account, quindi si tratta di un procedimento davvero semplicissimo che ti porterà via poco tempo. Il processo è completamente sicuro e il tuo codice sarà disponibile immediatamente dopo l'acquisto, senza attese o complicazioni (potrai usarlo sia su console che su app mobile o web).

PlayStation Store

Come abbiamo anticipato, su questi prodotti non viene applicata l'IVA e potrai comprare giochi, DLC, abbonamenti o valute in-game. Ricordiamo di nuovo che le offerte sono valide per gli account italiani. Non dimenticare di controllare regolarmente le promozioni, così potrai approfittare sempre dei migliori sconti disponibili.