The Eternal Life of Goldman sarà su Xbox Game Pass al lancio, la demo ora è disponibile su Series X|S

Oltre al trailer, che trovate qui sotto, è arrivata un'altra novità: la demo , già pubblicata su Steam a febbraio , è ora scaricabile anche su Xbox Series X|S tramite questo indirizzo .

Durante l'Xbox Partner Preview c'è stato spazio anche per The Eternal Life of Goldman , il nuovo action adventure a scorrimento firmato THQ Nordic e Weappy Studio. L'evento ha portato con sé un nuovo trailer e una conferma importante: il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio e supporterà il programma Xbox Play Anywhere.

Che cos'è The Eternal Life of Goldman?

The Eternal Life of Goldman ci mette nei panni di Goldman, un energico anziano esploratore che approda nell'"Arcipelago", un luogo esotico popolato da creature immaginarie. La sua missione è tanto semplice quanto assurda: trovare e uccidere la Divinità, una figura mistica di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto. Per riuscirci dovrà attraversare le isole e svelarne i segreti.

Nonostante l'età, Goldman è sorprendentemente agile e può contare su un bastone da passeggio multiuso: lo usa per saltare, creare barriere protettive e, quando serve, per assestare colpi ben assestati ai nemici che gli sbarrano la strada. Dovrà usare l'ingegno e le sue abilità per procedere in giungle lussureggianti, templi e grotte oscure e fare luce su innumerevoli misteri legati all'Arcipelago e la Divinità.