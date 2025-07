The Eternal Life of Goldman si mostra in un nuovo gameplay trailer che ci chiede qual è la nostra meta

THQ Nordic ha mostrato The Eternal Life of Goldman, l'interessante avventura platform, con un nuovo trailer, in grado di far vedere qualcosa di più del gameplay e delle caratteristiche del gioco.

Come abbiamo visto in precedenza, si tratta di un platform in 2D piuttosto classico ma contenente anche alcune caratteristiche peculiari, quasi da adventure, in una struttura che resta comunque rigorosamente bidimensionale e con ambientazioni e personaggi disegnati e animati a mano.

Annunciato nel corso dell'evento di presentazione di THQ Nordic dell'estate scorsa, The Eternal Life of Goldman è dunque tornato a farsi vedere con un video che entra un po' più nel dettaglio delle sue meccaniche di gioco.