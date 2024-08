The Eternal Life of Goldman annunciato da THQ Nordic e gli autori di This is the Police

Durante la cornice offerta dal THQ Nordic, gli sviluppatori di Weappy Studio, autori della serie This is The Poice, hanno presentato The Eternal Life of Goldman, un action adventure a scorrimento in cui interpretiamo un arzillo vecchietto con più di un asso nella manica. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate nel player sottostante.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, Nitentendo Switch e PC, ma non ha ancora una data di uscita precisa, con maggiori dettagli che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane e mesi.