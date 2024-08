I giochi e gli eventi di Blizzard per la Gamescom 2024

La Gamescom 2024 andrà in onda a Colonia dal 21 al 25 agosto e darà spazio per tanti editori, pronti a mostrare i propri giochi di punta. Blizzard sarà li presente, come parte di Microsoft, e ora ha svelato nel dettaglio cosa porterà all'evento europeo.

I dettagli sui giochi di Blizzard alla Gamescom 2024

Iniziamo parlando di Diablo, che sarà in mostra con la sua espansione Vessel of Hatred che sarà disponibile da ottobre. Ci sarà una demo che permetterà di provare la classe Spiritista e anche la zona Nahantu. In totale ci saranno 50 postazioni da gioco e anche la possibilità di vedere dei cosplay dello Spiritista e degli abitanti del villaggio (potrete anche fare una foto con loro).

Per quanto riguarda Diablo Immortal, ci sarà un "ambiente immersivo che vi trasporta nel regno unico del gioco". Saranno poi mostrati nuovi contenuti come il Crucible of Justice ed un torneo di boss di Diablo Immortal Helliquary. Sarà in evento raid contro i boss in cooperativa per quattro giocatori in due fasi. Ci sarà anche modo di assistere all'evento sulle tribune e fare fotografie e impugnare la spada di El'Druin. Saranno anche distributi degli omaggi.

Parlando di World of Warcraft, il gioco celebrerà il lancio (26 agosto, se acquistate la Epic Edition o l'edizione fisica da collezione sarà disponibile dal 23 agosto con accesso anticipato) di The War Within con una speciale esperienza immersiva tramite la quale provare lo Skyriding in Azeroth. Ci saranno poi noti influencer europei che faranno dirette streaming dallo stand. Sarà posisbile fare fotografia con un greenscreen.

Infine, per quanto riguarda Overwatch 2, ci sarà uno stand congiunto con Porsche per la nuova collaborazione. Potremo ammirare anche una statua di D. Va a grandezza naturale modellata sulla nuova Macan completamente elettrica.