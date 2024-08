PS5 è stata la console più venduta a giugno negli USA, Xbox e Switch si contendono il secondo posto

Secondo i dati raccolti da Circana, PS5 è stata la console più venduta a giugno negli USA, mentre Xbox Series X|S e Nintendo Switch si contendono la seconda posizione: la piattaforma Microsoft ha incassato di più, quella Nintendo ha piazzato più unita.

Ad ogni modo, le vendite hardware continuano a far segnare un calo importante su base annua, che a giugno è stato pari al 37%. Per quanto riguarda invece il primo semestre, il mercato ha ceduto il 31% e Nintendo Switch è stata la console più colpita, perdendo il 48% rispetto alla prima metà del 2023.

La spesa in termini di accessori è scesa del 7% su base annua, per un totale di 204 milioni di dollari, e sebbene ci sia stata una crescita nel settore dei dispositivi per lo streaming con PlayStation Portal, i controller hanno ceduto il 9% determinando il calo generale.

A tal proposito, a giugno l'accessorio più venduto è stato il DualSense Midnight Black, ma PlayStation Portal si è confermato come il prodotto di punta dell'intero primo semestre.