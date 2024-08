Valorant arriva su console: teme la concorrenza di Concord e Marvel Rivals? Assolutamente no

Valorant , lo sparatutto di successo di Riot Games, è arrivato ora su PS5 e Xbox Series X | S, quattro anni dopo la pubblicazione della versione PC. Ovviamente il gioco avrà un po' di competizione su console così come su PC, ad esempio da parte di giochi come Marvel Rival e Concord .

Le parole di Riot Games su Valorant

Parlando con GamesRadar+, il direttore di produzione e product lead di Riot Games per Valorant, Arnar Hrafn Gylfason, ha dichiarato che "non pensiamo a [Valorant] come a uno sparatutto a base di eroi. In fondo, siamo uno sparatutto tattico. Ci capita [semplicemente] di avere agenti dotati di abilità", il che di per sé "ci dà molta libertà e margine di manovra per creare qualsiasi tipo di esperienza di gioco e creativa".

La locandina di Valorant

Prosegue dicendo: "Alla base, siamo uno sparatutto tattico molto serio, piuttosto impegnativo e competitivo. Credo che questo sia un modo diverso per soddisfare le esigenze degli sparatutto d'azione con eroi che abbiamo visto in questo spazio negli ultimi anni. E lo vediamo anche nel modo in cui i giocatori si presentano. Non stiamo dicendo che uno sia migliore dell'altro, ma che rispondono a esigenze diverse e a motivazioni diverse dei giocatori".

Gylfason conclude che alla fine, anche in un genere sempre più affollato, "credo ci sia spazio per tutti". Ovviamente i diretti concorrenti lo sperano.

Ricordiamo che Concord sarà disponibile su PS5 e PC dal 23 agosto.