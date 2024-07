Il nuovo video di Diablo 4: Vessel of Hatred racconta la genesi dello Spiritista

Il filmato, strapieno di concept art, include le tante note che Blizzard ha inserito al fine di caratterizzare in maniera forte questa figura, che si muove rapidamente e brandisce una lancia che utilizza come un'estensione del suo stesso corpo, eseguendo manovre tanto spettacolari quanto efficaci.

Il momento si avvicina

Mancano ancora alcune settimane all'uscita di Diablo 4: Vessel of Hatred, attesa per l'8 ottobre su PC, PlayStation e Xbox. Anche in questo caso, Blizzard ha presentato il nuovo contenuto con un trailer cinematografico di straordinaria qualità ma al contempo violento e disturbante.

Il gioco con il lancio migliore di sempre su Xbox Game Pass, Diablo 4 sarà protagonista di un sostanziale rilancio con l'arrivo dell'espansione, che promette di introdurre tanti nuovi contenuti e una coinvolgente avventura inedita.

Parliamo del resto di un titolo capace di superare i 12 milioni di giocatori in meno di tre mesi, a conferma di quanto il franchise Blizzard sia ancora fortissimo.