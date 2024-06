Diablo 4 è il gioco con il lancio migliore di sempre su Xbox Game Pass

Matt Booty, il capo degli Xbox Studios, ha svelato che Diablo 4 è risultato essere il lancio più grande di sempre su Xbox Game Pass. Si tratta di un nuovo record per la piattaforma. L'informazione è trapelata nel corso di un'intervista concessa al podcast Strictly Business.

Per la precisione, nei primi dieci giorni dal lancio, Diablo IV è stato giocato per più di 10 milioni di ore, facendo meglio di chiunque altro, anche di Starfield, che finora aveva il primato assoluto. Il titolo di Bethesda era anche quello ad aver prodotto più nuovi abbonati al lancio (non sono mai stati forniti numeri ufficiali in merito).