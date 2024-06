Doctor Strange sarà in Avengers 5? Una conferma arriva dall'attore Benedict Cumberbatch

L'attore Benedict Cumberbatch ha in qualche modo confermato che il Doctor Strange sarà presente nel prossimo film degli Avengers, o Avengers 5 che dir si voglia, con le riprese che inizieranno il prossimo anno. L'attore della serie TV Sherlock Holmes ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a Netflix, in cui ha ripercorso i momenti migliori del suo personaggio nell'MCU: "La gioia di interpretare Doctor Strange è immensa, ma significa anche che mi permette di portare avanti storie, sceneggiature e progetti meno commerciali, quindi per la mia vita è un dono in più di un senso", ha spiegato, prima di raccontare che inizialmente aveva quasi dovuto declinare la proposta di Disney, per conflitti di programmazione. Quindi ha svelato: "Non vedo l'ora di iniziare Avengers il prossimo anno, perché è in preparazione qualcosa di grandioso."