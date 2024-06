Su Steam sono iniziati i saldi di Team17 con tantissimi giochi in offerta, inclusi Dredge e Blasphemous 2

Steam ha dato il via a dei nuovi Saldi dell'Editore, che vedono questa volta come protagonisti i giochi di Team17 che può vantare nel suo catalogo molti titoli di grande risma, come ad esempio Dredge e Blasphemous 2, ora disponibili in offerta.

Partiamo dai due che abbiamo già citato. Dredge è in promozione a 16,24 euro, con uno sconto del 35%, mentre Blasphemous 2 può essere vostro per 14,99 euro, alla metà del prezzo originale. In offerta ci sono anche Hell Let Lose e Trepang2 a 17,99 euro con il 40% di sconto. Troviamo poi una valanga di altri titoli come, The Escapist 2 a 4,99 euro, Overcooked! 2 a 5,74 euro e Worms W.M.D. a 4,49 euro, tutti con sconti tra il 75 e l'85%