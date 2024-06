L'intera serie Dragon Age è in forte sconto su Steam, così da prepararsi a The Veilguard

Attualmente l'intera serie Dragon Age è in forte sconto su Steam, così da preparare i giocatori all'arrivo di Dragon Age: The Vailguard, il nuovo capitolo appena presentato ufficialmente. La serie è composta da: Dragon Age: Origins - Ultimate Edition (2,99€ invece di 29,99€, -90%), Dragon Age II: Ultimate Edition (2,99€ invece di 29,99€, -90%) e Dragon Age Inquisition (3,99€ invece di 39,99€, -90%). I prezzi sono davvero bassissimi, quindi: meno di 10€ per tutti e tre i giochi. Insomma, è un'occasione da non perdere.