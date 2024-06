Elden Ring verrebbe davvero rovinato da un livello di difficoltà più basso?

Tra le tante dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki, il boss di FromSoftware, prima del lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, una in particolare mi ha incuriosito (e non solo me, considerando i numerosi commenti dei lettori sotto la notizia in questione) ovvero quella riguardo al fatto che abbassare la difficoltà di Elden Ring "distruggerebbe il gioco stesso", in quanto eliminerebbe il senso di gioia che il giocatore prova nel superare un ostacolo, sia esso un boss o una situazione particolarmente complicata per il giocatore. Ma è davvero così? Possibile che il tasso di sfida di Elden Ring non possa coesistere con una "modalità facile"? E se così fosse, lancio una provocazione ben conscio di attirarmi parecchie antipatie, di per sé Elden Ring non sarebbe automaticamente rovinato dal bilanciamento stesso e i molteplici modi in cui è possibile "rompere" il gioco con build fuori di testa e in diversi casi anche facilmente accessibili?

Preciso fin da subito: per quanto mi riguarda il discorso di Miyazaki non fa una piega, o quantomeno quando parla della gioia e del senso di realizzazione che si ottiene nel completare una sfida. Sfida che chiaramente può arrivare solo tarando il gioco in un certo modo e senza prendere per mano costantemente il giocatore. Penso che fin qui siamo tutti d'accordo.

Tuttavia, quello su cui non concordo è come ciò esclude automaticamente la possibilità di inserire un livello di difficoltà più basso per venire semplicemente incontro a chi vuole godersi le meraviglie e gli orrori dell'Interregno, il senso di scoperta, il magnifico comparto artistico e quell'affascinante narrativa emergente e a tratti molto criptica che è possibile trovare a questo livello solo nelle opere di FromSoftware senza farsi venire una gastrite o perché semplicemente non si ha il tempo e la pazienza necessarie per "gitguddare". Le due cose potrebbero benissimo coesistere senza intaccare la visione degli sviluppatori e le gioie dei giocatori più navigati.