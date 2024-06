Lenovo Legion 9i Gen8, la recensione di un notebook da gaming di fascia altissima che non scende a compromessi

In attesa del nuovo modello con processori Intel di 14a generazione, abbiamo passato le ultime settimane in compagnia del "mostro" targato Legion e siamo pronti a raccontarvi com'è andata in questa nostra recensione.

Le serie Legion 5 e Legion 7 hanno messo in campo configurazioni volte a soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore e a coprire la fascia media e alta del segmento. Con il Legion 9i Gen 8 16IRX8 però, la casa cinese non si è posta alcun limite, offrendo il meglio della componentistica: basti pensare che la soglia d'ingresso sul fronte della CPU è l'Intel Core i9-13980HX e il comparto grafico è sostenuto da una NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con tanto di raffreddamento a liquido e overclock impostato di fabbrica.

Negli ultimi anni Lenovo ha consolidato la sua posizione nel segmento del gaming con una gamma di notebook che ha saputo trovare il giusto bilanciamento tra la qualità costruttiva e le prestazioni, dando al contempo un carattere immediatamente riconoscibile ai propri dispositivi, grazie ad un design identitario e a scelte volte a contenere i costi, riuscendo a innovare di anno in anno con l'implementazione di soluzioni come l'AI Engine+.

Caratteristiche tecniche

Già con il Legion Pro 7i, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita qualche mese fa, Lenovo non è scesa a compromessi con la scelta dell'hardware, mettendo a disposizione dei giocatori il meglio della tecnologia che è possibile equipaggiare in un laptop.

Il nuovo Legion 9i Gen 8 compie però un ulteriore balzo in avanti, portando all'estremo le caratteristiche tecniche del dispositivo, a partire dal processore Intel Core i9-13980HX da 24 core e 32 thread, con 8 core ad alte prestazioni e 24 ad alta efficienza in grado di raggiungere una frequenza massima di 5.6 GHz con un TDP di 55 W, 32 MB di cache L2 e 36 MB di cache L3. Il chip è affiancato poi da una GPU integrata Intel UHD Graphics 770. La CPU è praticamente in grado di macinare qualsiasi carico di lavoro, tanto che è impossibile utilizzarla appieno nelle sessioni di gaming e per metterla alle strette è necessario sfidarla con esercizi di rendering molto impegnativi.

Il Lenovo Legion 9i Gen 8 16IRX8

Il comparto grafico è affidato alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop da 175 W, frequenza massima di 2040 MHz in boost, con 16 GB GDDR6 a 6400 MHz e supporto a G-Sync e Advance Optimus. Il cambiamento più importante - anzi decisivo - è però nel sistema di raffreddamento a liquido Legion ColdFront Liquid condiviso tra CPU e GPU che permette al laptop di raggiungere prestazioni eccezionali rispetto ai modelli "standard" (tanto che per impostazioni di default la GPU è sottoposta a overclock) e sul quale ritorneremo in maniera dettagliata più avanti.

Il fronte memorie è composto da 32 GB di RAM LPDDR5-6400 Dual Channel, accompagnate dall'archiviazione da 2 TB composta da due moduli SK Hynix NVMe con supporto a PCIe 4.0, entrambi facilmente raggiungibili e aggiornabili. Non manca la webcam da 2 MP con l'interruttore fisico per lo spegnimento ma senza tecnologia IR, il lettore di impronte compatibile con Windows Hello e infine la batteria da 99,99 Wh con Super RapidCharge.

Il profilo del Legion 9i Gen 8 16IRX8

Scheda tecnica Lenovo Legion 9i Gen 8 16IRX8