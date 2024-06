Un aggiornamento sulla versione PC di Final Fantasy 16 arriva direttamente dal director

La versione PS5 di Final Fantasy 16 ha compiuto un anno e da tempo si parla dell' arrivo della versione PC . Del resto il periodo di esclusiva con Sony è scaduto da un pezzo e molti vorrebbero avere informazioni più precise in merito. In particolare ci si aspettava che qualcosa emergesse durante gli eventi estivi, ma il titolo non è purtroppo apparso su alcun palco.

Lo sviluppo procede

Lo sviluppo della versione PC di Final Fantasy XVI è stato annunciato a maggio 2023. All'epoca, il producer Naoki Yoshida lo aveva dichiarato in via di sviluppo. Se n'è parlato di nuovo al PAX West 2023, ma senza che sia stata fornita una data precisa o che sia stato mostrato nulla. A marzo 2024, sempre Yoshida disse che era in programma una demo per PC, come era accaduto con la versione PS5. All'epoca fu detto che la nuova versione era vicina, senza specificare altro.

Purtroppo, a parte confermare l'ovvio, ossia che il team sta lavorando alla versione PC di Final Fantasy XVI e vuole rendere il gioco "disponibile per il maggior numero di giocatori possibile", Takai non ha fornito nessun altro aggiornamento rilevante.

Quindi, Final Fantasy XVI rimane attualmente disponibile solo per PS5, nonostante non sia stato un successo plateale come Square Enix sperava, considerando le reazioni contrastate della comunità e le vendite non proprio eccezionali.