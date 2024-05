Lenovo Legion Pro 7i 2023: un laptop super anche a batteria!

Gli scenari sono i soliti. Siete in viaggio e la vostra coincidenza è in ritardo, così vi trovate a dover passare qualche ora in stazione senza un accesso comodo a una presa di corrente. Oppure avete un lungo viaggio regionale: il treno è pieno e la presa di corrente vicino a voi ovviamente non funziona. O ancora, siete in aeroporto, la connessione a internet stranamente non è male ma il vostro aereo è in ritardo di tre ore e avete dimenticato il caricatore del portatile dentro la valigia, già imbarcata.

Quale che sia il caso, comunque, il minimo comune denominatore di tutte queste situazioni è uno e uno soltanto: se avete un laptop potente come il Lenovo Legion Pro 7i temete di trovarvi senza passatempi molto presto, con il PC scarico e inutilizzabile per il resto del viaggio. Per fortuna però, ci sono alcune contromisure che potete prendere: il dispositivo Lenovo, infatti, può salvaguardare parecchia batteria non solo attivando il massimo risparmio energetico di Windows, ma anche sfruttando le opzioni di Lenovo Vantage. Con la modalità Hybrid-iGPU attiva infatti, si può disattivare la GPU discreta del laptop, in questo caso specifico una possente ed energivora NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop e utilizzare solo quella integrata nel processore, riducendo sì le prestazioni, ma anche consumi e rumorosità. Inoltre la modalità termica "silenziosa" va a ridurre ulteriormente i carichi di lavoro, aumentando di conseguenza ancora di più l'autonomia.

Ma con tutti questi compromessi, vi chiederete, il portatile può ancora servirvi a qualcosa? Proviamo a darvi una risposta in questo speciale, dove vi raccontiamo tre cose che potete fare con il Lenovo Legion Pro 7i 2023 impostato al massimo risparmio energetico prima che il PC vi abbandoni completamente alla noia.