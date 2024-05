Yu-Gi-Oh! Collezione Rarità 2: scopriamo l’espansione per collezionisti

Yu-Gi-Oh! ha compiuto 25 anni nel 2024 e per festeggiare il primo quarto di secolo di questo gioco di carte collezionabili, Konami ha deciso di dedicare non una, ma due espansioni alla ristampa, con trattamenti foil unici, di alcune delle carte più iconiche della sua storia. La prima Collezione Rarità, che ha visto il ritorno dei tre dèi egiziani (Slifer il Drago del Cielo, Obelisk il Tormentatore e Drago Alato di Ra) è uscita l'anno scorso e ha fatto contenti giocatori e influencer. Visto il successo che ha avuto, Konami ha deciso di raddoppiare e il 23 maggio uscirà la Collezione Rarità II, con 79 carte ristampate in 7 differenti trattamenti foil. Sadie Flayeh, PR Manager EMEA di Konami, ci ha tenuto a specificare che "ciascuna carta di questo set sarà disponibile in ciascuna rarità e, per trovare la gemma di cui siete alla ricerca, bisognerà aprire meno pacchetti perché sono state raddoppiate le possibilità di trovare una rara lussuosa (i trattamenti foil più ricercati) in ciascun pacchetto". Ogni bustina della Collezione Rarità II conterrà nove carte foil e tra queste ci saranno sia le cosiddette staple (quelle carte per il gioco competitivo che ruotano tra i mazzi più forti e sono indispensabili nella collezione di ogni appassionato), sia delle carte dal passato remoto del gioco per un effetto nostalgia, sia delle carte molto "collezionabili" quindi dall'alto valore sul mercato secondario. In questa analisi della Collezione Rarità II di Yu-Gi-Oh! passeremo in rassegna i sette tipi di rarità presenti e daremo uno sguardo a nove carte che ci sono state mostrate in anteprima.

Le sette rarità della Collezione Rarità 2 Le carte della Collezione Rarità II del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! saranno disponibili in sette rarità diverse di cui tre standard e quattro classificate come lussuose Le rarità di questa seconda collezione si dividono in due gruppi, uno che contiene le tre standard: super rara, ultra rara e rara segreta, e uno che contiene le quattro rarità lussuose, dei trattamenti speciali che rendono le carte che li ricevono incredibilmente preziose. La prima di queste quattro rarità lussuose è la rara segreta del venticinquesimo anniversario, resa disponibile per la prima volta proprio con la prima Collezione Rarità. Oltre a un logo esclusivo, le carte di questa rarità hanno uno schema a pallini e un riflesso arcobaleno che forma delle croci. La seconda rarità lussuosa di questo set è la rara segreta platino che, prima del suo ritorno nella Collezione Rarità 1, era uscita in Europa solo nel 2014 e nel 2015 in dei set speciali. Questa rarità, poi, è l'unica che cambia rispetto alla Collezione precedente: nella Collezione Rarità 2, infatti, il trattamento platino ricopre l'intera carta, non solo l'immagine. "Le caratteristiche delle carte rare segrete platino sono davvero lussureggianti", ha detto Flayeh, "perché hanno un rivestimento in lamina colorata platino. È simile a quello presente nelle carte rare segrete ma si fa notare molto di più". Staple, carte dall'alto valore collezionabile ed effetto nostalgia, questi sono i tre gruppi in cui sono divise le carte della Collezione Rarità 2 Le ultime due rarità, la "Prismatic" -style Collector's Rare e la "Prismatic" -style Ultimate Rare, non erano mai state rese disponibili al di fuori del Giappone prima di queste due Collezione Rarità. La prima è considerata, nelle parole di Flayeh, "una delle rarità più iconiche di Yu-Gi-Oh! grazie ai suoi colori arcobaleno e lo schema di riflesso a cerchi sull'intera carta". L'altra, invece, oltre al nome dorato ha un effetto in 3D in rilievo che conferisce spessore alla carta.