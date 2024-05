L'addio di Time Spy dopo 48 milioni di test ci rivela le prestazioni delle GPU negli ultimi 8 anni

L'eredità di Time Spy

La protagonista di Time Spy era ormai una figura familiare per chi gioca su PC

Steel Nomad andrà a prendere il posto di Time Spy, il popolare test GPU introdotto nel 2016 che nel corso della sua storia ha accumulato circa 48 milioni di risultati. Con questo numero incredibile di test, il team di 3DMark ha pensato bene di regalarci un grafico dell'utilizzo delle GPU sulla piattaforma, così da mostrare come le prestazioni delle GPU sono cambiate in soli otto anni. I dati rivelano un incremento di prestazioni di circa 2,8 volte nel periodo considerato.

Il grafico realizzato da UL sull'utilizzo di Time Spy nel corso degli anni

UL non ha intenzione di ritirare Time Spy immediatamente, ma suggerisce di utilizzare i nuovi benchmark per meglio rappresentare l'esperienza dei nuovi hardware. Come Steel Nomad, 3DMark Time Spy è infatti un benchmark non-ray tracing che utilizza le librerie DirectX 12, ma non sfrutta le più recenti tecnologie DX12 Ultimate come mesh shader, variable rate shading o sampler feedback. E questo ha reso i risultati di Time Spy via via meno significativi.

Al di là dei valori in sé, comunque, il grafico è interessante anche per ripercorrere la storia delle GPU negli ultimi anni. Vediamo, per esempio, un enorme aumento dei punteggi medi delle GPU nel 2020 e nel 2022, quando sia NVIDIA sia AMD hanno messo sul mercato le loro nuove architetture GPU (rispettivamente RTX 30 e RX 6000 nel 2020, RTX 40 e RX 7000 nel 2022). Notiamo poi una netta pausa dopo l'uscita delle serie RTX 40 e RX 7000, e forse anche un calo, probabilmente dovuto all'alto prezzo delle nuove GPU in quel periodo, mentre oggi la tendenza è entrata in una fase di stallo, poiché Time Spy non viene più usato con la stessa frequenza. Ora infatti si preferiscono i benchmark con ray-tracing, come Port Royal e Speed Way.

Potete trovare un recap delle applicazioni ora disponibili su 3DMark nella tabella qua sotto: