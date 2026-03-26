Artificial Detective unisce azione e avventura fra androidi e scenari retrofuturistici

"Sebbene il gioco tocchi temi seri, volevamo creare qualcosa di più coinvolgente e accessibile , non una riflessione pesante sull'intelligenza artificiale e il futuro dell'umanità. Desideriamo che i giocatori si sentano incuriositi, non oppressi da un senso di angoscia esistenziale", ha aggiunto Kuzyuk.

"Lasciati a se stessi troppo a lungo, i robot hanno trasformato quel luogo": un tempo rifugio per milioni di sopravvissuti dopo una catastrofe globale, la metropoli è diventata un posto estremamente pericoloso , dietro l'apparente tranquilità.

Protagonista del gioco è AD 2846, un detective robot che si risveglia in Conglomerate North, una città finita sotto il controllo di un'orda di macchine ribelli. "Erano state progettate per preservare la città in attesa del ritorno dell'umanità, ma qualcosa è andato storto", ha spiegato il CEO di Vivix, Ilya Kuzyuk.

Annunciato durante l'Xbox Partner Preview, Artificial Detective è un interessante action adventure sviluppato da Vivix, un team composto da veterani che hanno lavorato a titoli come Call of Duty: Modern Warfare 2, Control e Dead Space, oltre che alla serie Love, Death & Robots.

Diversi personaggi, diverse situazioni

Il cuore dell'esperienza di Artificial Detective risiede nel rapporto fra i protagonisti: AD, la bambina Mowgli e il robodog D.A.W.G. "AD non è il classico supereroe", ha spiegato Kuzyuk. "Ha con sé un taser elettrico, ma la sua potenza è limitata. Può recuperare armi dai nemici, ma le munizioni sono scarse, quindi deve affidarsi tanto all'ingegno quanto alla forza".

Mowgli, invece, è un prodigio della tecnologia, fondamentale per hacking e potenziamenti, mentre D.A.W.G. rappresenta la forza bruta: "Può attaccare i nemici, distruggere elementi ambientali, analizzare oggetti e fornire supporto pratico", ha riferito il CEO di Vivix.

"Una parte fondamentale del gioco è offrire agli utenti diversi modi per risolvere le situazioni", è intervenuto Vadim Krayevoy, co-fondatore dello studio. "AD può usare armi elettromagnetiche, hacking, furtività e l'ambiente stesso per affrontare i robot ribelli."

"Le indagini rappresentano una parte importante dell'esperienza." Durante la campagna di Artificial Detective "i giocatori dovranno cercare indizi, collegare gli eventi e scoprire gradualmente cosa è successo alla città, e perché l'umanità è scomparsa."