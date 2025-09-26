0

Wuthering Waves si aggiorna alla versione 2.7: data di uscita, trailer e dettagli dell'update

Wuthering Waves si aggiornerà il mese prossimo con il grosso update 2.7 intitolato Dawn Breaks on Dark Tides, destinato a portare una grande quantità di novità all'action RPG.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/09/2025
Kuro Games ha annunciato la data di uscita e diversi dettagli sulla versione 2.7 di Wuthering Waves, un aggiornamento che come da tradizione porterà con sé una grande quantità di novità fra eventi, aree esplorabili, personaggi e ricompense.

La versione 2.7 arriverà con l'update chiamato Dawn Breaks on Dark Tides, con uscita fissata per il 9 ottobre, con numerose novità di cui potete vedere qualcosa nel trailer riportato qui sotto, che introduce alcuni elementi in arrivo all'interno dell'action RPG per PC, PS5 e piattaforme mobile.

La quantità di aggiunte è notevole e spazia da nuove quest a nuovi echi, poteri e personaggi, oltre a una grande quantità di ottimizzazioni e correzioni per far funzionare il tutto al meglio.

Trailer e dettaglio sulla versione 2.7

Vediamo dunque qui sotto il nuovo trailer che anticipa l'arrivo della versione 2.7 di Wuthering Waves, introducendo una nuova parte della storia principale e varie quest secondarie all'interno del grosso aggiornamento.

Vi rimandiamo al sito ufficiale di Wuthering Waves per tutti i dettagli e le note della patch, che sono veramente molte, mentre qui facciamo una segnalazione delle novità principali.

Wuthering Waves, la recensione dell'action RPG che sfida Genshin Impact Wuthering Waves, la recensione dell'action RPG che sfida Genshin Impact

In termini di quest principali, Dawn Breaks on Dark Tides porta gli atti 10 e 11 del Capitolo 2, ovvero "The Bygone Shall Always Return" e "Dawn Breaks on Dark Tides", oltre a una afterstory chiamata "A stranger in a strange land".

Nuovi echi sono in arrivo con Nightmarer Viridblaze Saurian, Nightruare: Baby Roseshroom e Nightmares Baly Virallilaze Saurian, mentre tra gli altri contenuti si segnala il nuovo effetto Sonata "Flamewing's Shadow" e una nuova sfida Tattical Hologram con Lioness of Glory.

Nuovi Resonator saranno Galbrena e Qiuyuan, portando con loro ulteriori elementi di gioco, ma saranno presenti ovviamente anche nuove armi, equipaggiamenti ed eventi, oltre a una grande quantità di miglioramenti tecnici.

Nei mesi scorso, come abbiamo visto, Wuthering Waves è arrivato anche su Steam.

