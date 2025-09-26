Wuthering Waves si aggiorna alla versione 2.7: data di uscita, trailer e dettagli dell'update

La quantità di aggiunte è notevole e spazia da nuove quest a nuovi echi, poteri e personaggi, oltre a una grande quantità di ottimizzazioni e correzioni per far funzionare il tutto al meglio.

La versione 2.7 arriverà con l'update chiamato Dawn Breaks on Dark Tides, con uscita fissata per il 9 ottobre , con numerose novità di cui potete vedere qualcosa nel trailer riportato qui sotto, che introduce alcuni elementi in arrivo all'interno dell'action RPG per PC, PS5 e piattaforme mobile.

Kuro Games ha annunciato la data di uscita e diversi dettagli sulla versione 2.7 di Wuthering Waves , un aggiornamento che come da tradizione porterà con sé una grande quantità di novità fra eventi, aree esplorabili, personaggi e ricompense.

Trailer e dettaglio sulla versione 2.7

Vediamo dunque qui sotto il nuovo trailer che anticipa l'arrivo della versione 2.7 di Wuthering Waves, introducendo una nuova parte della storia principale e varie quest secondarie all'interno del grosso aggiornamento.

Vi rimandiamo al sito ufficiale di Wuthering Waves per tutti i dettagli e le note della patch, che sono veramente molte, mentre qui facciamo una segnalazione delle novità principali.

In termini di quest principali, Dawn Breaks on Dark Tides porta gli atti 10 e 11 del Capitolo 2, ovvero "The Bygone Shall Always Return" e "Dawn Breaks on Dark Tides", oltre a una afterstory chiamata "A stranger in a strange land".

Nuovi echi sono in arrivo con Nightmarer Viridblaze Saurian, Nightruare: Baby Roseshroom e Nightmares Baly Virallilaze Saurian, mentre tra gli altri contenuti si segnala il nuovo effetto Sonata "Flamewing's Shadow" e una nuova sfida Tattical Hologram con Lioness of Glory.

Nuovi Resonator saranno Galbrena e Qiuyuan, portando con loro ulteriori elementi di gioco, ma saranno presenti ovviamente anche nuove armi, equipaggiamenti ed eventi, oltre a una grande quantità di miglioramenti tecnici.

Nei mesi scorso, come abbiamo visto, Wuthering Waves è arrivato anche su Steam.