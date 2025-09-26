Apple chiede l’archiviazione della causa sulle funzioni Apple Intelligence rinviate

Apple Intelligence è stato presentato con grande enfasi al WWDC 2024, con la promessa di trasformare Siri in un assistente più contestuale e integrato nelle app. Tuttavia, a marzo 2025 Apple ha confermato lo slittamento di due funzioni chiave, Siri Personal Context Awareness e Siri In-App Actions, al 2026. Pochi giorni dopo, è partita una class action da parte di un gruppo di consumatori che accusano l'azienda di aver indotto in errore gli acquirenti degli iPhone 16, pubblicizzando capacità che non erano realmente disponibili. Ora Apple risponde ufficialmente in tribunale, chiedendo che l'intero procedimento venga archiviato. Nella sua memoria difensiva, l'azienda contesta la validità delle accuse, definendole basate su semplici "lamentele sul tempismo" e non su difetti reali dei dispositivi venduti.

L’argomentazione di Apple Nella mozione depositata in corte, Apple afferma che nessuno dei querelanti sostiene che gli iPhone 16 acquistati siano difettosi o inutilizzabili. Anzi, sottolinea come tutti continuino a usare regolarmente i loro dispositivi, che riceveranno gratuitamente gli aggiornamenti con le funzioni mancanti non appena pronte. iPhone 17 Pro: Apple attribuisce i graffi sui modelli esposti nei negozi ai supporti MagSafe e all'usura L'azienda aggiunge che i querelanti non hanno indicato in modo specifico quali annunci pubblicitari abbiano realmente influenzato la loro decisione d'acquisto, né quali promesse sarebbero state disattese. Inoltre, secondo Apple, il linguaggio usato durante la presentazione pubblica e sul sito ufficiale chiariva già che le nuove funzionalità sarebbero arrivate "progressivamente nel tempo" e non tutte al lancio.