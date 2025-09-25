iPhone 17 Pro: Apple attribuisce i graffi sui modelli esposti nei negozi ai supporti MagSafe e all’usura

Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni legate agli iPhone 17 Pro e a una scarsa resistenza ai graffi. I modelli coinvolti sarebbero in realtà quelli esposti negli Apple Store, infatti l'azienda di Cupertino ha voluto chiarirne la causa. I segni riscontrati, secondo quanto dichiarato, non sono graffi ma residui di materiali provenienti dal supporto del telefono. Questi segni possono essere rimossi facilmente con la pulizia. Ecco tutti i dettagli.

L’iPhone 17 Pro resiste ai graffi, ma presenta alcuni punti deboli

Apple ha dichiarato a 9to5Mac che i segni, concentrati principalmente sul retro dello smartphone, sono causati dall'usura dei supporti MagSafe utilizzati nei negozi. Come già anticipato, questi segni possono essere rimossi con la pulizia. L'azienda risolverà quindi questo problema negli Apple Store, dato che anche gli iPhone 16 sono interessati.

Tuttavia, lo YouTuber JerryRigEverything ha testato l'iPhone 17 Pro e ha confermato la presenza di un punto particolarmente vulnerabile ai graffi. Come vi abbiamo mostrato pochi giorni fa (di seguito trovate nuovamente il video per correttezza), il plateau del modulo fotocamere è molto fragile.

La superficie piatta è resistente, ma gli angoli si scheggiano praticamente subito, lasciando solchi profondi che rivelano l'alluminio sottostante. Jerry ha usato una moneta e una chiave per testare il prodotto. Apple ha chiarito anche questo aspetto, sostenendo che i bordi della fotocamera sono progettati per essere resistenti e sono stati sottoposti a test, ma un'usura (prevista nel tempo) è normale insieme a piccole abrasioni.

"Apple mi informa che i bordi della fotocamera dell'iPhone 17 Pro hanno caratteristiche simili ai bordi delle custodie in alluminio anodizzato di altri prodotti Apple, inclusi altri modelli di iPhone e MacBook. Sebbene tali bordi siano resistenti e sottoposti ai rigorosi test di Apple, l'azienda afferma che con il tempo gli utenti potrebbero notare una normale usura, incluse piccole abrasioni", si legge sul sito.