iPhone 17 Pro e test di resistenza ai graffi: il modulo fotocamera è particolarmente vulnerabile

Gli ultimi test di JerryRigEverything confermano che l'iPhone 17 Pro ha problemi di resistenza ai graffi . Dopo diverse foto e segnalazioni riportate sui social, anche lo YouTuber ha testato questo modello e alcuni punti del dispositivo si sono rivelati particolarmente fragili. Discorso completamente diverso per l'iPhone Air, che invece ha mostrato lievi segni solo al livello 7 della scala Mohs. Ricordiamo infatti che i modelli Pro sono realizzati in alluminio , più vulnerabile a graffi e rigature, ma più efficiente per quanto concerne la dissipazione del calore. Vediamo quindi i risultati dei nuovi test.

L’iPhone 17 Pro si graffia facilmente?

Negli ultimi giorni sono stati segnalati graffi e angoli sbeccati dopo sole 24 ore di utilizzo, con il plateau della fotocamera che si è rivelato particolarmente vulnerabile, come potete vedere qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A confermare ciò è JerryRigEverything, che con un video ha messo alla prova il dispositivo. Il punto debole è quindi il modulo fotografico, in particolare il plateau, che presenta bordi non arrotondati. Jerry ha usato in questo caso una moneta e una chiave: se la superficie piatta del plateau è resistente, gli angoli si sono scheggiati praticamente subito, lasciando solchi profondi che hanno rivelato l'alluminio sottostante.

Insomma, il problema principale riguarda quindi gli angoli della fotocamera. Lo YouTuber ha anche menzionato gli standard internazionali per l'anodizzazione. Questi standard raccomandano infatti di smussare gli angoli acuti, in modo da far aderire meglio lo strato di ossido, ma in questo caso Apple si è concentrata maggiormente sull'estetica. Per quanto il design dell'iPhone 17 Pro sia straordinario, ricordate quindi di acquistare come sempre una cover protettiva.