Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 è al suo minimo storico su Amazon, un'esperienza magica

Su Amazon, oggi, è disponibile una super promo che fa calare il prezzo di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/09/2025
Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante che coinvolge Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2. L'offerta prevede uno sconto attivo del 18% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,90€: suo minimo storico sulla piattaforma! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Hogwarts Legacy ti catapulta in un'epoca remota e lontana dalle storie originali di Harry Potter, permettendoti di vivere l'esperienza del mondo magico nei panni di uno studente della scuola di magia e stregoneria più famosa di tutto il mondo di noi poveri babbani.

Ulteriori dettagli sul gioco

Durante il tuo percorso, avrai l'opportunità di svelare una verità segreta e nascosta nel passato della scuola di magia, scoprendo misteri che arricchiranno la tua esperienza e renderanno ogni scelta molto importante. La grafica migliorata offre un livello di immersione senza precedenti: grazie al supporto per DLSS, a un'illuminazione più realistica, a ombre e animazioni ottimizzate e a un anti-aliasing avanzato, ogni scena appare più vivida e dettagliata.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy

Gli ambienti prendono vita, e passeggiare per Hogwarts e i suoi corridoi diventa un'esperienza unica e coinvolgente. Il gioco offre viaggi più fluidi: esplora l'open world e una velocità di volo aumentata. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.

