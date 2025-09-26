Liam Hemsworth ha parlato di The Witcher e dell'avvicendamento con Henry Cavill

Liam Hemsworth ha parlato dell'avvicendamento con Henry Cavill per il ruolo di Geralt di Rivia nella serie televisiva The Witcher, ammettendo che le reazioni degli utenti online lo hanno costretto ad abbandonare i social.

Come certamente ricorderete, nel novembre del 2022 Netflix ha annunciato che Henry Cavill avrebbe abbandonato lo show, e sebbene non sia chiaro il motivo per cui l'attore abbia detto addio al ruolo di protagonista, gli appassionati si sono fatti sentire parecchio per lamentarsi di questa scelta.

"C'è stato parecchio rumore e ho dovuto in qualche modo silenziarlo", ha confessato Hemsworth. "Aveva cominciato a diventare una distrazione. Ho affrontato spesso questo genere di cose in passato e, sapete, alla fine conti ciò che amo è fare film, raccontare storie e recitare."

"Per questo non voglio che nulla di tutto ciò influisca sul modo in cui racconto la storia che sto cercando di portare avanti. Ho dovuto abbandonare i social e internet per la maggior parte dell'anno scorso."