Liam Hemsworth ha parlato di The Witcher e dell'avvicendamento con Henry Cavill

Liam Hemsworth ha parlato dell'avvicendamento con Henry Cavill per il ruolo di Geralt di Rivia nella serie televisiva The Witcher, ammettendo che le reazioni degli utenti online lo hanno costretto ad abbandonare i social.
Come certamente ricorderete, nel novembre del 2022 Netflix ha annunciato che Henry Cavill avrebbe abbandonato lo show, e sebbene non sia chiaro il motivo per cui l'attore abbia detto addio al ruolo di protagonista, gli appassionati si sono fatti sentire parecchio per lamentarsi di questa scelta.
"C'è stato parecchio rumore e ho dovuto in qualche modo silenziarlo", ha confessato Hemsworth. "Aveva cominciato a diventare una distrazione. Ho affrontato spesso questo genere di cose in passato e, sapete, alla fine conti ciò che amo è fare film, raccontare storie e recitare."
"Per questo non voglio che nulla di tutto ciò influisca sul modo in cui racconto la storia che sto cercando di portare avanti. Ho dovuto abbandonare i social e internet per la maggior parte dell'anno scorso."
Un'occasione spuntata dal nulla
Liam Hemsworth, che abbiamo finalmente visto in azione nei panni di Geralt nel trailer con la data di uscita della Stagione 4 di The Witcher, ha rivelato che l'offerta di interpretare questo personaggio è spuntata fuori dal nulla, e che quando è arrivata è rimasto sorpreso come chiunque altro.
Come Cavill, anche Hemsworth è un fan della serie sviluppata da CD Projekt RED, sebbene a quanto pare non sia un videogiocatore esperto: ha detto di aver giocato più volte The Witcher 3: Wild Hunt, ma di non essere mai riuscito a completarne la storia principale.