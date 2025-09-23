The Witcher Stagione 4 sarebbe costato cifre enormi, diventando così la serie TV Netflix più costosa di sempre

The Witcher Stagione 4 di Netflix è certamente un prodotto molto discusso visto che Geralt di Rivia cambierà attore (mettendo parte Henry Cavill a favore di Liam Hemsworth) ma probabilmente tutto questo porterà solo più spettatori curiosi di vedere come sono le nuove puntate. Certamente Netflix lo spera, visto quanto le puntate paiono essere costate all'editore.

I dettagli sul costo di The Witcher Stagione 4

Secondo quanto riportato la Stagione 4 di The Witcher è costata a Netflix 221 milioni di dollari. Parliamo quindi di circa 27 milioni di dollari a episodio. Sarebbe inoltre un significativo aumento di budget rispetto alla Stagione 3, che è costata 175 milioni ovvero 21,8 milioni a episodio, non distante dagli investimenti della Stagione 2 (176,3 milioni di dollari).

Per farvi capire quanto valgono 221 milioni di dollari, dovete sapere che Superman di James Gunn (che ha già un seguito confermato) è costato 225 milioni, secondo quanto indicato da TheWrap, mentre i Fantastici Quattro Gli Inizi di Marvel sarebbe costato tra i 200 e 250 milioni per Variety. In pratica, la serie TV ha avuto un budget simile a un film blockbuster destinato per il grande schermo.

Al tempo stesso, non è la stagione più costosa di Netflix: Stranger Things Stagione 4 è infatti costata oltre 30 milioni a puntata. La serie di The Witcher, nella totalità, è però la più costosa all'interno del catalogo di Netflix: è infatti ora arrivata a 720 milioni di dollari di budget, se ovviamente ci affidiamo al report e senza contare gli spin-off. Stranger Things, come serie, si ferma invece 500 milioni di dollari, dietro a The Crown che è costata 650 milioni di dollari. Certo, con l'arrivo di Stranger Things Stagione 5 la classifica potrebbe cambiare.

Ricordiamo infine che The Witcher: Blood Stone è stato annunciato per il 2026.