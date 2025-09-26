Il nuovo trailer di Dying Light: The Beast mostra i riconoscimenti della stampa

Il trailer con i riconoscimenti della stampa per Dying Light: The Beast conferma le valutazioni positive che la critica internazionale ha espresso nei confronti del nuovo capitolo della serie action survival firmata Techland.

Nei primi istanti del video vediamo in effetti una carrellata di 9/10 e di 8,5/10 assegnati anche da testate di una certa rilevanza, che sembrano aver apprezzato parecchio la nuova avventura di Kyle Crane, il protagonista dell'originale Dying Light che è tornato per l'occasione.

Anche per quanto concerne le citazioni degli articoli i paroloni si sprecano, e l'attuale media su Metacritic di 79/100 non lascia molti dubbi sulla riuscita di questa operazione, sebbene ovviamente non sia mancata qualche voce più critica.

La cosa importante, ad ogni modo, è che il "ritorno alle origini" deciso da Techland per questo capitolo abbia incontrato il favore di pubblico e critica, e infatti i primi numeri totalizzati da The Beast sono davvero interessanti.