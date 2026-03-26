Xbox Partner Preview di marzo: tutti i giochi e gli annunci più importanti dell'evento

Facciamo un riepilogo delle maggiori novità emerse durante l'Xbox Partner Preview andato in scena oggi, con i giochi più importanti, gli annunci e le informazioni dall'evento.

Si è appena svolto l'Xbox Partner Preview di marzo 2026 e ha portato con sé una notevole quantità di novità, soprattutto per quanto riguarda Xbox e Game Pass in particolare ma anche per le altre piattaforme: diamo dunque un'occhiata a tutti i giochi e gli annunci più importanti emersi durante l'evento. L'impostazione multipiattaforma di Microsoft è ormai nota e, anche in questo caso, le notizie emerse risultano importanti anche per gli utenti delle altre piattaforme, ma resta comunque una notevole attenzione ai servizi specifici dell'ambito Microsoft, in particolare a Game Pass ma anche a Xbox Play Anywhere, tipologia di distribuzione che sembra ormai imperante nell'ambiente Xbox. Oltre ai giochi che erano già stati confermati per l'evento, ci sono state anche diverse sorprese interessanti, alcune anche con date di uscita precise e non molto lontane, oltre a progetti più a lungo termine, ma tutti comunque provenienti da sviluppatori e publisher di terze parti, dunque nulla da parte di Xbox Game Studios, come prevede la tipologia dell'evento.

Hunter: The Reckoning - Deathwish L'Xbox Partner Preview si è aperto con una sorpresa assoluta, la presentazione di Hunter: The Reckoning - Deathwish, un nuovo gioco di ruolo d'azione ambientato nell'universo di World of Darkness. La copertina di Hunter: The Reckoning - Deathwish Si tratta di un titolo basato sul gioco di ruolo Hunter: The Reckoning e in particolare sulla quinta edizione di questo, ma che richiama le atmosfere e vari elementi da Vampire: The Masquerade - Bloodlines, in base a quanto riferito dagli sviluppatori. In Hunter: The Reckoning - Deathwish ci troviamo a scoprire il mondo oscuro che si cela sotto la facciata apparentemente normale di New York, entrando in contatto con vampiri e altre creature del buio e portandoci a scegliere tra diventare cacciatori o essere prede in questo mondo così brutale e sanguinoso. L'uscita è prevista per il 2027.

The Expanse: Osiris Reborn Altro grande protagonista dell'evento è stato The Expanse: Osiris Reborn, di cui è emersa una notizia di notevole importanza per gli utenti Xbox: sarà disponibile su Game Pass al lancio. Una scena di The Expanse: Osiris Reborn Il titolo di Owlcat Games è un gioco di ruolo con ambientazione fantascientifica, previsto arrivare nella primavera del 2027 e che, a quanto pare, farà dunque parte del catalogo di Game Pass Ultimate per l'anno prossimo. The Expanse: Osiris Reborn, un action RPG che guarda a Mass Effect Nel corso dell'evento è stato mostrato un nuovo gameplay trailer, accompagnato dall'annuncio di una closed beta che avrà inizio il 22 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. The Expanse: Osiris Reborn è un Action RPG incentrato sulla storia e ambientato nell'universo di The Expanse, nel quale ci troviamo a interpretare il mercenario di Pinkwater Security sopravvissuto al disastro di Eros e chiamato a formare una squadra per contrastare Protogen e i suoi esperimenti. Pur condividendo l'ambientazione con libri e serie TV, il gioco propone una storia completamente originale e un sistema di combattimento dinamico in terza persona.

Stranger Than Heaven Anche Stranger Than Heaven è tornato in occasione dell'Xbox Partner Showcase, tra le novità più attese di questo evento e con alcune informazioni davvero molto interessanti emerse oggi. Intanto, il gioco sarà protagonista di un'altra presentazione, che darà il via ad un nuovo format di eventi da parte di Microsoft, con Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven fissato per il 6 maggio e durante il quale arriveranno molti più dettagli sul gioco. Siamo venuti a sapere oggi che Stranger Than Heaven verrà lanciato anche direttamente su Xbox Game Pass, e inoltre è stato mostrato un trailer che ha svelato alcune caratteristiche peculiari di questo atteso gioco da parte degli autori di Yakuza e Like a Dragon. Il gioco è un action adventure caratterizzato da un'ambientazione particolare: si svolge in cinque città giapponesi e in cinque ambientazioni storiche differenti, dando una notevole varietà allo scenario.

Dispatch C'è stato spazio anche per Dispatch durante l'evento di questa sera, con l'avventura narrativa con elementi gestionali da parte di AdHoc Studio che è stata finalmente annunciata per Xbox Series X|S, dopo essere arrivata già sulle altre piattaforme. Il gioco ci mette al comando di una sgangherata squadra di super-eroi, composta in verità in gran parte di anti-eroi o personaggi tendenzialmente più caotici o villain che veri e propri paladini della giustizia. Sotto la guida del protagonista, il gruppo si dovrà compattare e far fronte a una serie di minacce sempre più complesse, mentre si coltivano nel frattempo anche le relazioni interpersonali e romantiche.

Alien Deathstorm Rebellion ha svelato la sua novità assoluta con un trailer su Alien Deathstorm, il nuovo sparatutto survival con ambientazione fantascientifica e horror che promette davvero ottime cose. Un elemento dello scenario di Alien Deathstorm Derivando qualcosa dall'esperienza fatta con il particolare Atomfall, oltre ovviamente al grosso bagaglio che il team ha costruito nell'ambito degli shooter con la serie Sniper Elite, Alien Deathstorm mette in scena uno sparatutto in prima persona con elementi survival che ci pone di fronte a un'ardua sfida. Richiamati per indagare su una colona extraterrestre su un lontano pianeta, si scopre che questa è stata distrutta da una serie di tempeste e dalla presenza di creature aliene particolarmente terrificanti e minacciose, con cui ovviamente avremo a che fare in maniera diretta.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope GSC Game World ha svelato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope è la prima grande espansione di Heart of Chornobyl, mostrandola con un primo trailer e alcuni dettagli in occasione dell'Xbox Partner Showcase. Una scena di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope uscirà questa estate su PC, PS5 e Xbox Series X|S e porterà con sé un altro bel pezzo di storia, con ore di gameplay e nuovi contenuti che espanderanno il mondo del gioco con ulteriori elementi di interesse. L'espansione riporta i giocatori nella Zona, al centro di un nuovo capitolo del conflitto tra due fazioni storiche: la Duty, che considera la Zona una minaccia da contenere e distruggere, e la Freedom, che invece la vede come una risorsa da esplorare e sfruttare per il bene comune. La faticosissima tregua raggiunta dai due gruppi sembra sul punto di saltare in aria.

Hades 2 Totalmente a sorpresa è giunto l'annuncio con la data di uscita di Hades 2 su PS5 e Xbox, con il lancio che avverrà in contemporanea anche su Xbox Game Pass. Un combattimento in Hades II L'eccezionale roguelite di Supergiant arriverà il 14 aprile su PlayStation e Xbox e potrà dunque essere scaricato "gratuitamente" dagli abbonati a Game Pass Ultimate, rappresentando una novità di grande rilievo per il servizio in abbonamento di Microsoft. Per l'occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer che mostra varie sezioni del gameplay. Hades 2 arriverà nella sua forma più completa, con tutti gli aggiornamenti visti finora su PC e Nintendo Switch.

Artificial Detective Dal team esordiente Vivix arriva un gioco che sembra decisamente ambizioso, intitolato Artificial Detective e presentato in occasione dell'evento Xbox di oggi. La copertina di Artificial Detective Il gioco unisce azione e avventura fra androidi e scenari retrofuturistici, mettendo in scena una storia all'interno di una particolare visione fantascientifica incentrata soprattutto sui rapporti tra umani e androidi, mettendo in scena un punto di vista alquanto inedito. Protagonista del gioco è infatti AD 2846, un detective robot che si risveglia in Conglomerate North, una città finita sotto il controllo di un'orda di macchine ribelli. "Erano state progettate per preservare la città in attesa del ritorno dell'umanità, ma qualcosa è andato storto", ha spiegato il CEO di Vivix, Ilya Kuzyuk. Non resta che scoprire cosa sia successo e cercare di sistemare il caos generato in questo particolare action adventure.