Meta e Arm uniscono le forze per sviluppare dei processori innovativi destinati ai data center dell’intelligenza artificiale

Meta e Arm hanno avviato una collaborazione strategica per sviluppare una nuova generazione di processori destinati ai data center dedicati all'intelligenza artificiale.
Il progetto ruota attorno agli "Arm AGI CPU", una linea di chip progettata specificamente per gestire carichi di lavoro estremamente intensivi, come l'addestramento e l'inferenza di modelli IA su larga scala.
Il nome scelto, AGI (Artificial General Intelligence), non è casuale: riflette l'ambizione del settore tecnologico di raggiungere sistemi intelligenti capaci di competere con le capacità cognitive umane.
I nuovi processori Meta e Arm dal punto di vista tecnico
Dal punto di vista tecnico, le specifiche di questi processori sono impressionanti anche per gli standard dei data center. Ogni CPU può arrivare fino a 136 core Arm Neoverse V3, offrendo prestazioni elevate per singolo core e una larghezza di banda di memoria fino a 6 GB/s per core, con latenze inferiori ai 100 nanosecondi.
Questo consente una gestione fluida e veloce di grandi quantità di dati, fondamentale per applicazioni AI avanzate. Un altro aspetto chiave è la scalabilità.
I chip operano con un TDP di circa 300 watt e sono progettati per assegnare un core dedicato a ogni thread, garantendo prestazioni costanti anche sotto carichi prolungati. Questo approccio elimina problemi comuni come il throttling o i tempi morti.
Ulteriori dettagli sull'efficienza energetica dei processori Meta e Arm
L'efficienza energetica è infatti uno dei punti di forza principali degli Arm AGI CPU. Secondo Arm, queste soluzioni possono offrire oltre il doppio delle prestazioni per rack rispetto alle tradizionali architetture x86, mantenendo al contempo consumi contenuti.
Inoltre, supportano configurazioni ad alta densità: fino a 8.160 core per rack in sistemi raffreddati ad aria e oltre 45.000 core per rack con raffreddamento a liquido. Meta contribuirà al progetto con la propria esperienza nella gestione di infrastrutture su larga scala.
L'azienda gestisce già enormi data center per supportare i propri servizi e integrerà questi nuovi processori con il proprio hardware proprietario. Questa collaborazione rappresenta il primo passo di una partnership più ampia tra le due aziende, che intendono esplorare ulteriori opportunità nel campo dell'hardware per l'intelligenza artificiale.