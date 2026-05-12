Call of Duty: Black Ops 7 per PS5 è al minimo storico su Amazon: risparmia 41 €

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Uno sparatutto davvero convincente

Si tratta del nuovo sparatutto della serie, con una nuova campagna cooperativa da poter affrontare sia in squadra che da soli. Se sei alla ricerca di uno sparatutto ricco di tensione e con meccaniche rinnovate, questa opzione è perfetta per te. Il gioco è complessivamente ricco di contenuti, con un endgame molto interessante e un multiplayer solidissimo che saprà intrattenerti senza difficoltà.

Tuttavia, la campagna delude sul piano della scrittura e tecnicamente l'approccio cross-gen si paga. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Nel complesso, la modalità Zombie e il multiplayer ricco di mappe e modalità sono solidissimi e non mancheranno di entusiasmare gli appassionati della serie (e non solo).