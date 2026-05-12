Microsoft ha licenziato i manager della divisione israeliana dopo le indagini sull'uso di Azure in Palestina

Continua la pressione su Microsoft per quanto riguarda il ruolo della sua tecnologia nel genocidio in Palestina ad opera dell'IDF, e in seguito alle indagini interne la compagnia ha licenziato i manager della divisione israeliana della compagnia.

Da più parti si sono sollevate proteste e accuse nei confronti di Microsoft, in quanto è emerso che i servizi Azure sono stati utilizzati per la raccolta dati sui cittadini palestinesi in Cisgiordania, una zona peraltro occupata illegalmente dai coloni israeliani, e sfruttati per monitorare movimenti e attività dei palestinesi, dunque di fatto per aiutare l'IDF negli scontri.

Vari report di testate come The Guardian e +972 Magazine hanno dimostrato l'utilizzo dei servizi Microsoft Azure da parte di Israele, e la questione ha fatto partire proteste anche all'interno della compagnia stessa, di fatto spingendola ad effettuare una indagine interna che ha portato alla scoperta di irregolarità.